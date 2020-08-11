سعدية وفتحية ترثان أموالاً طائلة لم تكن في الحسبان

المصدر: البيان الإلكتروني

تحدثت صحيفة "الوطن" عن حكاية شقيقتين وصفت بأنها أغرب من الخيال، حيث ورثتا بالصدفة أموالا طائلة.

وقالت الصحيفة إن سعدية وفتحية شقيقتان فوجئتا بمحضر المحكمة يطرق بابهما ليبشرهما أن لهما ميراثا من أخ لهما توفي، ولم تعلما أصلا بوجوده.

وأوضحت الصحيفة أن البداية كانت بزواج والدهما من امرأة، قبل والدتهما، وإنجابه منها ولدا في إحدى القرى بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، من دون إخبار والدتهما التي أنجب منها فتاتين هما سعدية وفتحية، وأن زوجة أبيهما لم تخبر أحدا أن ابنها له شقيقتان حتى يرث ما ترك والده منفردا.

وتوفي الأخ غير الشقيق لسعدية البالغة من العمر 77 عاما وفتحية البالغة من العمر 80 عاما، عمر ناهز الـ70 عاما بدون أن تعرفا ذلك، وترك لهما أموالا طائلة.

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