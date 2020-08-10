رانيا محمود ياسين: أبي مريض ولا أحد يسأل عنه

المصدر: دبي - البيان

أكدت رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان المصري القدير، أن والدها بحالة صحية حرجة، وأن لا أحد يطمئن عليه. إذ قالت في تغريدة لها على «تويتر»،: «بابا تعبان وما فيش حد بيسأل عليه». ويأتي تصريح ابنة الفنان محمود ياسين، بعد الكشف، أخيراً، عن تفاصيل جديدة عن مرضه وإصابته بالزهايمر لأول مرة منذ الحديث عن مرضه قبل 8 سنوات، إذ بينت ذلك زوجته الفنانة شهيرة في حديث إلى برنامج «التاسعة» مع الإعلامي وائل الإبراشي.

ووفقاً لمجلة «هي»، تعد هذه المرة الأولى التي تتحدث بها عائلة الفنان عن تفاصيل مرضه بعد سنوات من عدم التصريح بها. وبينت زوجة الفنان أنه ليس من المبرر أن يبقى رائجاً انكبابه على العمل في الوقت المحدد، حيث له وقت إضافي وليس من الممكن أن يغير ذلك، ومن التفاصيل التي تحدثت زوجته عنها، أن آخر ما تذكره عن وفاة زملائه وفاة الفنان نور الشريف في 2015، وكان واعياً به ولكن من بعدها أخفت عنه أخبار وفاة زملائه خوفاً على صحته النفسية وكذلك لعدم قدرته، ومنها وفاة الفنان محمود عبدالعزيز وفاروق الفيشاوي.

وقالت شهيرة إنه يتذكر بعض زملائه المؤثرين في حياته بعد تفكير، ومنهم محمود عبدالعزيز وكذلك رجاء الجداوي ونادية لطفي، ولكنه لا يستطيع تذكر الجميع.

وتسبب مرض الفنان محمود ياسين (79 عاماً) في منعه من العمل والظهور على الشاشة منذ 8 سنوات، وكان آخر أعماله فيلم «جدو حبيبي» في 2012، وكان من المقرر أن يشارك في مسلسل «صاحبة السعادة» مع عادل إمام في 2014، ولكن لم يستطع استكمال العمل بسبب بداية معاناته مع المرض والزهايمر الذي جعله يبتعد عن الأضواء منذ ذلك الوقت.

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