القصة الكاملة لوفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى

المصدر: دبي - وفاء السويدي

أعلن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ، مكث على إثرها في المستشفى عدة أيام، ويذكر أن اليوتيوبر مصطفى حفناوي، الذي يحظى بشعبية واسعة على منصات السوشيال ميديا، تعرض لمضاعفات شديدة للجلطة بسبب تشخيص طبي خاطئ، رقد على إثرها في غيبوبة داخل أحد المستشفيات.

100 ألف متابع

ويحظى حفناوي بشهرة واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي وقناته على يوتيوب بها أكثر من 100 ألف متابع، اشتهر بتقديم فيديوهات كوميدية عبر منصة يوتيوب، كما اشتهر أيضاً بالدعاية لمنتجات الشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في 2017 نشر الحفناوي مقطع فيديو على يوتيوب لاحتفال الفنان تامر حسني بعيد ميلاده، وتعاطف معه عدد من الفنانين أبرزهم تامر حسني وحمدي الميرغني وإيمان العاصي ورانيا يوسف.

6 ساعات

بعد 6 ساعات في المستشفى أصيب حفناوي بجلطة في المخ أدت إلى ضمور تام في الجزء الأيسر منه، ليدخل في غيبوبة كاملة بعد تعرضه للإصابة، ليتوفى أمس، متأثراً بإصابته بجلطة في المخ. وقد نعى عدد من الفنانين اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي، حيث غردت الفنانة رانيا يوسف عبر تويتر: «إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة مصطفى حفناوي ربنا يصبر أهلك ووالدتك، ادعوا له بالرحمة والمغفرة»، فيما قال عمرو يوسف عبر صفحته الرسمية بفيسبوك: «ادعوا له بالرحمة والمغفرة ربنا يرحمك يا مصطفى».

العلاج الطبي

وبحسب موقع «Medicine net» تعتمد أعراض جلطة المخ أيضاً على مقدار حرمان أنسجة المخ من إمداد الدم على سبيل المثال، قد يعاني الشخص المصاب بسكتة دماغية خفيفة من ضعف مؤقت في ذراعه أو ساقه، ولكن أولئك الذين يعانون من سكتة دماغية أكثر شدة قد يصابون بالشلل الدائم في جانب واحد من الجسم أو يكونون غير قادرين على الكلام إذا لم تتم استعادة إمدادات الدم بسرعة، سواء من تلقاء نفسها أو عن طريق العلاج الطبي، فقد تكون الآثار دائمة.

ويتعافى بعض الأشخاص تماماً من جلطة المخ، ولكن أكثر من ثلثي الناجين من السكتة الدماغية يعانون نوعاً من الإعاقة.

وشارك عدد من الفنانين في حملة الدعاء لمصطفى حفناوي، عبر حساباتهم على إنستغرام، كما نشروا أدعية لمصطفى عبر خاصية «ستوري» على حساباتهم كالفنانة هنا الزاهد والفنانة إيمان العاصي والفنانة مايان السيد والفنانة بدرية طلبة، والفنان رامز أمير، كما زار النجم تامر حسني «اليوتيوبر» الشهير في المستشفى بعد إصابته بنزيف في المخ، بسبب تشخيصه بشكل خاطئ، ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي قبل الدخول في

غيبوبة.

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