إصابة النجم العالمي انطونيو بانديراس بفيروس كورونا

المصدر: د ب ا

ذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم الاثنين أن الممثل الأسباني انطونيو بانديراس أصيب بفيروس كورونا.

وكتب بانديراس في تغريدة أنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا اليوم ، وهو الذي يتم فيه عامه الـ60 .

ويشتهر بانديراس بقيامه ببطولة عدة أفلام من أبرزها " ذا ماسك اوف زورو.

وقال بانديراس في تغريدته" أنا مضطر للاحتفال بعيد ميلادي الـ60 عقب خضوعي للحجر الصحي بعد ثبوت إصابتي بفيروس كورونا".

وأضاف" أريد أن أضيف إنني أشعر إنني بخير نسبيا، مرهقا أكثر من المعتاد، وأثق في أنني سوف أتعافى في أقرب وقت بعد اتباع النصائح الطبية".

وأوضح" سوف أستغل فترة الحجر الصحي في الكتابة والقراءة والراحة ".

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