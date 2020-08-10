وفاة اليوتيوبر المصري الشهير مصطفى حفناوي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، عن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة بحسب صحيفة الوطن.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله والدوام لله وحده والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".

ومصطفى الحفناوي أحد مشاهير السوشيال ميديا وهو يوتيوبر له شعبية واسعة، تعرض مؤخراً لأزمة صحية بعد إصابته بجلطة في المخ وبسبب التشخيص الطبي الخاطئ أصبح في غيبوبة وفي اشتباه لحدوث شلل نصفي، حيث لم يتم إنقاذه في الوقت المناسب.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز