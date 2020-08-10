دعوات الأفراح على الكمامات.. آخر صيحات الكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

رغم المآسي التي يعانيها الناس من فيروس كورونا إلا أن هناك بعض الفعاليات شهدت شيئاً من الفكاهة بسبب تأثير الوباء عليهم حيث غير هذا الوباء الكثير من العادات التي كنا نألفها في الماضي، فقاعات الأفراح أغلقت في شتى أنحاء العالم بالإضافة إلى جميع الفعاليات التي تشهد حضورا كبيرا للأفراد.

فبالتأكيد لم تمر أزمة كورونا على العالم دون أن يخرجوا الحس الكوميدى والساخر، كما هي عادة أي أزمة كبرى، فبعد الصدمة، تأتي التعليقات الساخرة والنكات، ورغم تخطينا حوالي الـ6 شهور من كورونا، إلا أن الأزمة تركت أثراً كبيراً ولكن يبدو أن الجائحة لم تؤثر على الإبداع، إن لم تكن أضافت عليه.

بعض الصور منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، تظهر دعوات لحفلات زفاف، ولكن ليست دعوات كلاسيكية، التى تُكتب على الكروت ذي الأشكال الجذابة والمميزة، ولكنها دعوات على "كمامات"، وبها نفس الصياغة والأسلوب الخاص بالدعوات الاعتيادية، حيث كتب اسم العروسين، والعائلتين، وأيضاً مكان الزفاف الذي كان بأحد المنازل وليس فى قاعة أفراح كما هو معتاد بحسب اليوم السابع.

وأثنى رواد مواقع التواصل الإجتماعى، الذين تداولوا صور الدعوات على الفكرة، وأكدوا أنها فكرة مبتكرة، طالما أن الزفاف لم يشهد تجمعاً كبيراً مثل ما يحدث في قاعات الأفراح، لا سيما أن الدعوة مكتوب عليها فى السطر الأخير، إن هذه الدعوات للسيدات فقط، حيث لم يتضح مكان هذه الدعوات بالتحديد، إلا أن البعض خمن أنها قد تكون بمصر، وتعليقات أخرى أكدت أنها بفلسطين.

وكانت الحكومة قد أوقفت قاعات الأفراح منذ عدة شهور بسبب جائحة كورونا، حتى بعد إعادة الفتح التدريجي، استمر غلق قاعات الأفراح في جميع المحافظات المصرية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز