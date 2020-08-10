محمد عساف يفاجيء الجمهور بزواجه

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشرت صور من حفل زفاف المطرب الفلسطيني، محمد عساف، حيث لم يعلن المطرب بنفسه عن الخبر. وقد نشرت وسائل إعلام تفاصيل عن العروس وحفل الزفاف الذي أقيم بحضور محدود.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن العروس من خارج الوسط الفني والاعلامي وتحمل الجنسية الفلسطينية وتُدعى ريم عودة.

وأكد خبر زواج نجم “آراب أيدول”، مواطنه المغني الشعبي قاسم النجار، وذلك من خلال صورة جمعتهما عبر صفحته في “فيسبوك”، حيث نشر صورة تجمعه بعساف وهنأه على الزواج قائلاً: “وأخيرا خبر حلو بالـ2020 أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة”.

وبحسب مصادر فنية مؤكدّة فإن العروس ريم عودة تحمل الجنسية الفلسطينية وهي من أبناء مدينة غزة.

ووالد الفتاة ريم عودة فلسطيني الجنسية عاش وتربى في غزة وهاجر إلى بعض الدول الأوروبية وبسبب هذا كانت زيجته من الدنمارك، وفقاً لموقع "فوشيا".

وتبلغ ريم عودة من العمر 22 عامًا وهي من مواليد عام 1998 أي أنها تصغر محمد عساف بنحو 9 أعوام حيث يبلغ من العمر 31 عامًا.

وكانت ريم عودة تعيش فترة الطفولة في السعودية رفقة والدها حتى تُوفي والدها فانتقلت للعيش مع والدتها في الدنمارك.

وبحسب المعلومات الفنية المتاحة فإن محمد عساف التقى ريم عودة العام الماضي ودارت بينهما قصة حب قاربت الثمانية أشهر حتى قرر الزواج منها.

وأوضحت أن إقامة حفل الزفاف تم مطلع الشهر الجاري وتحديدًا يوم 1 أغسطس في سرية تامة ولم يكن الحضور كبيرًا وشمل المقربين فقط وأفراد عائلتي الزوجين.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز