وفاة الفنان المصري إبراهيم الشرقاوي عن عمر 72 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان أحمد صيام على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن وفاة الفنان المصري إبراهيم الشرقاوى وعلق قائلا: البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى أخويا الكبير وصديقى الفنان الكبير إبراهيم الشرقاوى اللهم اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناته مع السلامة ياابراهيم .

ولد إبراهيم الشرقاوي عام 1948 وهو حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية، تخرج من معهد الفنون المسرحية دفعة عام 1957 ومن أبرز أعضاء دفعته الذين حققوا نجومية كبيرة كل من فاروق الفيشاوي، ومحمود مسعود، ووجدي العربي، وفقاً لموقع "اليوم السابع".

بدأ حياته الفنية مع مسلسل "لص الثلاثاء" عام 1977، وقد شارك في العديد من الأعمال خلال فترة الثمانيات من أبرزها فيلم "الهلفوت" مع الفنان عادل إمام حيث جسد الشرقاوي دور رئيس المباحث.

وشارك إبراهيم الشرقاوي في فيلم "الحرافيش" عام 1986 مع النجم محمود ياسين.

كما شارك الفنان في العديد من الأعمال خاصة في فترة الثمانينات من القرن الماضي، قبل أن يبتعد عن الساحة الفنية في أواخر التسعينيات، من أبرز أعماله السينمائية (الحرافيش، الهلفوت، النمر والأنثى)، ومن مسلسلاته (محمد رسول الله‮، أرابيسك، هارون الرشيد).

وكان آخر عمل شارك فيها مسلسل "أمواج الغضب" عام 1999، و "ملاعيب شيحة"2004 ، وأختفى من هذه الوقت الفنان الراحل ولم يشارك في أي عمل فني جديد خاصة بعد معاناته مع مرض السكري وبتر أحد قدميه العام الماضي، وفقاً لمجلة "هي".

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