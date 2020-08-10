رحيل أحد أبطال "بابا الحارة"

المصدر: البيان الإلكتروني

نعت نقابة الفنانين في سوريا الممثل طوني موسى، وقالت إنه توفى مساء أمس الأحد إثر احتشاء عضلة قلبية.

وأضافت النقابة أن جثمان موسى، الذي أدى شخصية أبو منير المنشار في مسلسل "باب الحارة" الشهير، سيشيع من مشفى الأسد الجامعي إلى مثواه الأخير في مقبرة باب شرقي في دمشق، بحسب "روسيا اليوم".

وعمل موسى في المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، وهو عضو في نقابة الفنانين منذ العام 1985.

من الأعمال التلفزيونية التي شارك فيها:

- مسلسل "انتقام الزباء" (تأليف محمود دياب، إخراج غسان جبري 1974)؛

- مسلسل "فوزية" (1977)؛

- "باب الحارة" (الجزء العاشر)؛

- "تخت شرقي" (2010)؛

- "الولادة من الخاصرة 3 (منبر الموتى) 2013؛

- "رجال الحارة" (2014).

في المسرح:

- "الرجل الذي ضحك على الملائكة"؛

- "الناس اللي بالسما الثامنة"؛

- "الأم"؛

- "مات وما تاب"؛

- "انكسر الحيط"؛

- "عودة الغائب".

في الإذاعة:

- مسلسل "حكم العدالة" الشهير؛

- "حكاية لها بداية مالها نهاية"؛

في السـينما:

- "عندما تغيب الزوجات"؛

- "عشاق"؛

- "الفخ".

متزوج، ولديه 5 أولاد.

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