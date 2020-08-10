فنانون عالميون في «دبي أوبرا» لتصوير أغنية

المصدر: (دبي - البيان)

يتميّز العمل الموسيقي المصوَّر The Way Home، الذي أنتجته «سيسترز غريم» بأنه قد جرى تصويره على مسرح «دبي أوبرا»، التي تشكّل أحد أبرز الصروح الثقافية في المدينة، وهو من كتابة المؤلّفة إيلا سبيرا، التي تم ترشيحها للفوز بجوائز «غرامي» العالمية، وتبرز فيه أصوات عدد من الفنّانين المتميّزين مثل ديبي جاد، أرقم العبري، مدين حمزة وليلى كردان.

سيتم إطلاق هذه الأغنية الجديدة باللغتين العربية والإنجليزية في 7 سبتمبر، ويخبر الفيديو المصوَّر قصّة مميّزة، تتمحور حول الثبات والقوّة في مقابل التعرّض للضرر والبلاء، وهي بالتالي قصّة أي شخص يبذل كل ما في وسعه وبكل حب وشغف لأجل تحقيق أمر يرغبه، بالإضافة إلى الإنجازات المحقَّقة والإخفاقات، التي تتم مواجهتها في ظل الالتزام التام بإنجاز الفكرة، مع الإحساس المفعم بالفرح الناتج عن تحقيق الأهداف.

ويأتي هذا ضمن الجهود التي تبذلها «سيسترز غريم» باستمرار لجمع الناس معاً، وتعزيز التواصل مع بعضهم البعض، إضافة لرغبتها بجعل الجمهور يحس بالراحة، والتفاعل مع الأعمال الفنية وكأنه في منزله عند حضور عروضها الفنّية.

ويلقي التعليق على الفيديو المصوَّر لأغنية The Way Home لمحة سريعة على الكواليس، إضافة لمجموعة العناصر، التي تكوّن عروض «سيسترز غريم» الفنية، بما في ذلك النواحي المسرحية والترفيهية، التي تشمل أعمال الفنّانين والمنتجين، بدءاً من التدريبات في الاستوديو، وصولاً إلى الأداء الاستعراضي النهائي المشوّق.

هذه الأغنية الجاذبة ثقافياً هي عبارة عن مقدّمة لسعي «سيسترز غريم» لإبراز النجوم الصاعدين في الشرق الأوسط، والذين سيحصلون على تدريبات متميّزة ومعلومات مفيدة من مؤسِّسَتي «سيسترز غريم» و«إلا وبييترا» مع منحهم فرصة الظهور في الإنتاجات المستقبلية، والتدرّب مع بعض أبرز المواهب العالمية.

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