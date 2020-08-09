تفاصيل إصابة زوج نانسي عجرم في انفجار بيروت

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب فادي الهاشم الفنانة زوج نانسي عجرم بالانفجار، حسب ما ذكر جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية.

وقال جيجي لامارا في تصريحاته لبرنامج "ET بالعربي"، إن عيادة الدكتور فادي الهاشم قد تعرضت للتلف والتدمير بسبب الانفجار الكارثي بحسب صحيفة النهار.

وأوضح أن الهاشم أصيب ببعض الجروح في رأسه وظهره نتيجة تهشم الزجاج، إلا أنه بخير بصفة عامة ولم يتأذى بشكل مقلق.

أما عن حالة نانسي عجرم، فقد أورد جيجي لامارا أنها بخير لأن بيتها بعيد عن الانفجار، ولكن بالتأكيد نفسيتها تأثرت بسبب الحادث المخيف.

كما كشف أن نانسي قررت تأجيل حفلها المقبل الذي كان مقرراً إقامته بدعم من منصة "تيك توك".

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