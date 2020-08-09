مصر.. مصرع طالب حاصل على 99% بالثانوية العامة

المصدر: البيان الإلكتروني

في حادث مؤلم لقي طالب متفوق بالثانوية العامة بمصر مصرعه إثر حادث أليم.

وتقدمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بخالص العزاء لأسرة خالد أحمد مبروك، الطالب الذى حصل على الثانوية العامة على مجموع 99%، والذى توفي فى حادث تصادم، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان بحسب اليوم السابع.

وتابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استخراج تصاريح دفن جثمان الطالب بمستشفى كفر الشيخ العام رافقها الدكتور سلامة الويشى المدير العام للتعليم العام.

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