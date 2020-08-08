موقف بطولي .. ممرضة سعودية تنقذ عائلة بعد حادث مروري

المصدر: البيان الإلكتروني

خرجت ممرضة سعودية من مقر عملها بمركز صحي المحفر بمحافظة الحناكية التابع للمدينة المنورة، حين طريق عودتها وانتهاء فترة دوامها، وتحديداً على طريق الهجرة، شاهدت حادثا مروريا مساء يوم الخميس، لسيارة تقل عائلة، وبها عدد من الإصابات، وعلى الفور وقفت لتهرع مسرعة لإنقاذهم وعمل الإسعافات الأولية لهم، في موقف بطولي وشجاع، وفقا للعربية نت.

الممرضة "خلود الصاعدي" وبالقرب من ركام حادث السيارة، تفقدت العلامات الحيوية للمصابين، وفي حين قامت بعمل الإسعافات الأولية لهم، وتثبيت الظهر والرقبة لمريضة اشتكت من الآلام بهما، لحين وصول فرق الهلال الأحمر، في الوقت الذي كانت مطبقة لكافة الاحترازات والتدابير الوقائية.

وفي التفاصيل، بين المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة "مؤيد أبوعنق"، أن الممرضة خلود الصاعدي، من أبطال الصحة بالمدينة المنورة، شاركت في موقف بطولي وإنساني غير مستغرب من منسوبي أعظم المهن وهي مهنة التمريض، وذلك بعد إنقاذها لأفراد عائلة تعرضت لحادث مروري بطريق الهجرة، حيث قامت على الفور بالتوقف والتدخل لإنقاذ حياة المصابين، وقدّمت لهم الإسعافات الأولية، لحين وصول فِرَق إسعاف الهلال الأحمر.

ولفت أبو عنق، بأن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد الخلاوي أجرى اتصالاً هاتفياً بالممرضة، قدّم خلاله شكره وتقديره لما بذلته من جهد إنساني ترجمت خلاله أسمى معاني الإنسانية والوفاء في خدمة مجتمعها ووطنها.

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