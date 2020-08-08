الكشف عن الحالة الصحية للفنان المصري سعد الصغير

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض المطرب الشعبي المصري سعد الصغير لأزمة صحية منذ أيام قليلة نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبناء على الفحوصات والتحاليل الطبية، تم إجراء عملية له وتركيب دعامتين بالقلب.

وبعد العملية، قال الصغير في تصريحات لموقع "إرم نيوز"، إنه "شعر قبل نحو أسبوع ببعض الآلام في القلب وبناءً على ذلك نقلته أسرته إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية التي أكدت احتياجه لعملية جراحية".

وأضاف أنه "أجرى العملية وغادر المستشفى خلال الساعات الماضية، وأنه لم يكشف عن مرضه حينها لعدم إثارة القلق بين محيط عائلته، وأصدقائه، وجمهوره".

وأوضح الصغير أنه "يقضي فترة نقاهة داخل منزله حاليا، ونصحه الأطباء بعدم العصبية والتفكير في أمور سلبية"، مبينا أن "حالته الصحية مستقرة، وسيعود لمراجعة الطبيب خلال اليومين المقبلين للاطمئنان على صحته بشكل نهائي والعودة للعمل".

يذكر أن سعد الصغير شارك في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "ولاد إمبابة" وشاركه المسلسل الفنانون: فريدة سيف النصر، ولطفي لبيب، وريكو، وشمس، ونادر أبو الليف، ومصطفى أبو سريع، وهاني الأسمر، وغيرهم، وهو من تأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول امرأة تلد 15 من الأبناء، وعندما يصيرون شبابا يبدأ صراع العائلة على الإرث.

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