مصر .. انتحار مصاب بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

انتحر مصري من محافظة البحيرة عمره 49 سنة، مصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، بإلقاء نفسه من الطابق الثالث من مستشفى العجمي العام للحجر الصحي غرب الإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة الدخيلة، مساء اليوم، بلاغا يفيد بإقدام أحد مصابي فيروس كورونا المستجد على الانتحار ويدعي "عبد الله،ا،ع"، 49 سنة من محافظة البحيرة حيث ألقى بنفسه من شرفة غرفته بالطابق الثالث ولقي مصرعه في الحال بحسب صحيفة الوطن المصرية.

وقال مصدر طبي، إن المريض كان يعاني من حالة نفسية سيئة ومحجوز هو وزوجته داخل المستشفى منذ عده أيام وحاول بالأمس الخناق مع زوجته وتم تهدئته من قبل الأطباء والفريق الطبي ومحاولة التحدث معه لتجاوز المحنة النفسية التي يتعرض لها.

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