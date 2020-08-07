إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على الإعلامية ريهام سعيد

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت نيابة العلمين المصرية، اليوم "الجمعة"، إخلاء سبيل الـ 5 مرتكبى واقعة الاعتداء اللفظى على الإعلامية ريهام سعيد، أثناء تواجدهم بأحد الشواطئ بمنطقة مارينا بمحافظة مطروح بكفالة 5 آلاف جنيه

وقال المتهمون عقب القبض عليهم: «رفضت ريهام سعيد التقاط صور معنا على شاطئ مارينا بالساحل الشمالي، فتلفظ أحدنا بعبارة أثارت حفيظتها، ومن ثم حدثت بيننا مشادة كلامية تدخل على إثرها بعض رواد الشاطئ لفضها، وانصرفنا عقب ذلك». وفقاً للمصراوي اليوم.

وتابع المتهمون: «لاحظنا بعد ذلك تصوير الإعلامية لنا بهاتفها المحمول لتوثيق الواقعة، ليتم القبض علينا عقب ذلك».

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 5 من مرتكبي واقعة الاعتداء اللفظي على الإعلامية ريهام سعيد، أثناء تواجدها بأحد الشواطئ في منطقة مارينا.

وبثت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يتضمن تعرضها للاعتداء اللفظي من قبل بعض الأشخاص أثناء تواجدها بالشاطئ، لطلبهم التقاط صورة تذكارية معها لكونها إحدى الشخصيات المشهورة ورفضها ذلك، وقيامها بتحرير محضر بالواقعة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز