ماذا قالت نانسي عجرم عن انفجار بيروت؟

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على التفجيرات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفرت عن وفاة المئات وإصابة الآلاف من اللبنانيين.

وكتبت نانسي عجرم تغريدة على حسابها على "تويتر"، قائلة: "انتبهتوا تشيلوا جملة من أغنية لأنو فيها كلمة (ثورة) وما انتبهتوا تشيلوا 2750 طن مواد متفجرة من مرفأ بيروت؟؟"، في إشارة منها إلى إهمال المسؤولين في لبنان الذي أدى لحادث الانفجار الكبير في مرفأ بيروت نتج عنه خسائر بشرية ومادية فادحة.

وقبل أيام من وقوع الكارثة، كان هناك حفل بمناسبة عيد الجيش اللبناني والذي شهد حذف جملة تتضمن كلمة ثورة، من أغنية "يا بيروت" الشهيرة للشاعر الراحل نزار قباني، وغناء ماجدة الرومي.

وأصبح هذا الأمر حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن انتشر مقطع فيديو لمجموعة كورال غنائي، ترتدي ملابس عسكرية، وهي تردد أغنية "يا بيروت" وعند مقطع "إن الثورة تولد من رحم الأحزان"، قام الكورال بعمل إيقاع صوتي".

انتبهتوا تشيلوا جملة من أغنية لأنو فيها كلمة "ثورة" وما انتبهتوا تشيلوا ٢٧٥٠ طن مواد متفجرة من مرفأ بيروت؟؟ — Nancy Ajram (@NancyAjram) August 6, 2020

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