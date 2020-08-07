تسرق أموال زوجها وتعطيها لحبيبها ثم تطلب الخلع

المصدر: البيان الإلكتروني

أقام زوج مصري دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته وإسقاط حقوقها الشرعية، بعد اكتشافه إقامتها دعوى خلع ضده رغم عيشهما تحت سقف منزل واحد، إثر وقوعها في حب مع مدرب نجله، ليؤكد:" 16 عاما عشت زوجا مخدوعا في أم أولادي، لاكتشف خيانتها وخطتها في الهروب برفقة عشيقها، والتسبب بفضحنا داخل عائلتي، واستيلائها على مبلغ 500 ألف جنيه من أموالي ومنحها له".

ووفقا لصحيفة اليوم السابع، أضاف الزوج أثناء جلسات القضية بمحكمة الأسرة:" عشت برفقتها سنوات من التعب والصبر وأنا أعمل ليلا ونهارا لكي أوفر لها الأموال والمستوى المعيشي الراقي، فتحت حسابا بالبنك، واكتنزتْ أموالا من تعبي، واشترت مصوغات بمئات الآلاف، كانت تنعم بالرفاهية، وكنت لها زوجا مثاليا، فكان كثير من المقربين مني يحسدونها على تلك الحياة".

ويتابع: "في السنوات الأخيرة من حياتنا داومت زوجتي على افتعال المشاكل، حتى أخذت الشكوك تملأ عقلي، حتى جاء اليوم الذي انكشف فيه كل شيء وتأكدت من خيانتها، بعد أن أعطيتها الأمان طوال سنوات".

ويكمل:" خدعتني وخططت لتطليقي خلعا دون علمي، وسرقت مبالغ مالية لمساعدته، لتتسبب في جعل سيرتي على جميع الألسنة وتدمر حياتي".

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