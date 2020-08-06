تعرف على قرار المحكمة بقضية تعويض الطيار الموقوف بـ25 مليون جنيه من محمد رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت المحكمة الاقتصادية، إحالة دعوى الطيار أشرف أبواليسر، التى يطالب فيها الفنان محمد رمضان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء «أزمة صورة الطائرة» للجنة خبراء ثلاثية من المحكمة لوضع تقرير بشأن القضية والتأجيل لجلسة 5 سبتمبر المقبل.

وطالب مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبواليسر في دعواه التي رقم 119 لسنة 2020 بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله بحسب صحيفة الأخبار.

وأضاف في دعواه إن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها «مش بتفتش في المطار»، مستغلاً صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

ووقعت هيئة الطيران المدني، عقوبة على الطيار أشرف أبواليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة لسحب رخصة مساعده لمدة عام.

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