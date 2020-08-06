تفاصيل تكشف لأول مرة عن مرض الفنان محمود ياسين

المصدر: البيان الإلكتروني

عاد الفنان الكبير محمود ياسين إلى الواجهة مجدداً بعد الكشف عن تفاصيل جديدة عن مرضه وإصابته بالزهايمر لأول مرة منذ الحديث عن مرضه قبل 8 سنوات،

وتحدثت زوجته الفنانة شهيرة عن تفاصيل حالته أمس مع برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي.

ووفقا لمجلة هي، تعتبر تلك المرة الأولى التي تتحدث بها عائلة الفنان محمود ياسين عن تفاصيل مرضه بعد سنوات من إخفائهم لها، حتى أن بعض أفراد عائلته نفوا إصابته بالزهايمر في أكثر من مناسبة، قبل أن تكشف الفنانة شهيرة تفاصيل حالته وأكدت معاناته مع المرض منذ 8 سنوات، مشيرة إلى انه لا يوجد علاج لحالته أو تحسن بها.

ومن التفاصيل المحزنة التي كشفتها الفنانة شهيرة عن محمود ياسين إن آخر ما تذكره عن وفاة زملائه كان في وفاة الفنان نور الشريف في 2015، وكان واعياً به ولكن من بعدها أخفت عليه أخبار وفاة زملائه خوفاُ على صحته النفسية وكذلك لعدم قدرته، ومنها وفاة الفنان محمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوي.

وقالت شهيرة إنه يتذكر بعض زملائه المؤثرين في حياته بعد تفكير، ومنهم محمود عبد العزيز وكذلك رجاء الجداوي والذي تحدث معها بعد ان تذكرها وتسبب في بكائها من الفرحة، ونفس الحال مع الراحلة نادية لطفي، ولكنه لا يستطيع تذكر الجميع أو مقابلتهم، وعبرت عن تقديرها بسبب حب زملائه وجمهوره له.

وتسبب مرض الفنان محمود ياسين – 79 عام- في منعه من العمل والظهور على الشاشة منذ 8 سنوات، وكانت آخر أعماله في فيلم "جدو حبيبي" في 2012، وكان من المقرر ان يشارك في مسلسل "صاحبة السعادة" مع عادل إمام في 2014، ولكن لم يستطع استكمال العمل بسبب بداية معاناته مع المرض والزهايمر والذي جعله يبتعد عن الأضواء منذ ذلك الوقت.

وظهر الفنان محمود ياسين في مرات نادرة في السنوات الأخيرة ومنها صورة مع حفيده وأخرى مع عائلته، وكذلك نشر فيديو له منذ سنوات وهو يوجه رسالة للجمهور يشكرهم بها على تذكرهم له ودعمهم له رغم ابتعاده عن الشاشة، قبل ان يثير القلق مجدداً بالحديث عن تفاصيل مرضه وعدم تحسن حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

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