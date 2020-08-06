فعاليات مفاجآت صيف دبي خلال إجازة نهاية الأسبوع

المصدر: البيان الإلكتروني

تواصل مفاجآت صيف دبي فعالياتها المميزة مع باقة من الفعاليات والعروض الترويجية اليومية، حيث تقدّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من أفضل العروض والأنشطة الترفيهية التي تضمن قضاء عطلة نهاية أسبوع ممتعة لجميع أفراد العائلة.

التسلية والترفيه

●يستضيف مطعم أكابيلا جلسات تعليم الطهي الافتراضية لتحضير أطباق التاباس الشهية وغيرها الكثير من الابتكارات بتوقيع أمهر الطهاة، وذلك في إطار سلسلة تعليم الطهو الاحترافية خلال مفاجآت صيف دبي وبالتعاون مع إذاعة "دبي آي"، حيث يمكن للمشاهدين التعرّف على أسرار تحضير قائمة الطعام المستوحاة من المطبخ الآسيوي واللاتيني والأوروبي يوم الجمعة 7 أغسطس في تمام الساعة 12:30 ظهراً. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي: www.dubaieye1038.com.

●يمكن للمقيمين والزوار استقبال عطلة نهاية الأسبوع مع التشويق والمرح والتمارين الرياضية، حيث يستضيف ابن بطوطة مول تحديين رياضيين بالتعاون مع فيتنس فيرست في إطار فعاليات فلاش فيت الأسبوعية يومي الخميس والجمعة. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون مبلغ 50 درهماً إماراتياً المشاركة في نسخة كبيرة من لعبة السلم والثعبان أو دخول تحدي تمرين التعلق داخل المول، حيث تم تصميم هذه الألعاب الحماسية بما يناسب جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.

●ويشكل مخيّم سيتي سنتر مردف الصيفي الخيار الأمثل للأهالي الراغبين بالاستمتاع بالتخفيضات بينما يقضي أطفالهم أوقاتاً من المرح، حيث يفتتح المخيم أبوابه من الساعة 10 صباحاً وحتى منتصف الليل في نهاية الأسبوع، ومن الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 ليلاً خلال أيام الأسبوع، ليقدم باقة من الأنشطة الرياضية والفنية والحرف اليدوية والكثير من الألعاب الشيقة. وتتراوح الأسعار بين 50 درهماً إماراتياً للساعة الواحدة، و600 درهم إماراتي للأسبوع الواحد مقابل خمسة أيام في المخيم متضمنة الأنشطة.

●وسيحظى زوار مفاجآت صيف دبي بفرصة لقاء "مدهش" و "دانا" في دبي فستيفال سيتي مول. وتطل الشخصيتان المحبوبتان يومياً حتى يوم الجمعة 7 أغسطس على زوار المول من خلال عرض ترفيهي يضم شاشة تفاعلية على نافذة أحد المتاجر، لتحول الزوار الذين يمرون أمام الشاشة إلى شخصيات مدهش ودانة، اللذين يقومان في نفس الوقت بالترفيه عن الجمهور والتفاعل معهم. وستبدأ عروض الشاشة التفاعلية يومياً الساعة 3:20 عصراً و5 مساءً و7:45 مساءً و9 مساءً و10 ليلاً حتى يوم 7 أغسطس.

التسوق والعروض الترويجية

●يمكن للأهالي والطلاب استقبال العام الدراسي الجديد مع برنامج مدهش للمنح الدراسية، حيث يتيح البرنامج لـ18 طالباً محظوظاً الفوز بمنح أكاديمية بقيمة 25 ألف درهم إماراتي لكل منحة وذلك من 9 وحتى 26 أغسطس. ويمكن استخدام المبلغ النقدي لدفع الرسوم المدرسية ومساعدة الطلاب وأهاليهم على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم الأكاديمية. يتوفر العرض للعائلات عند إنفاق مبلغ 250 درهماً إماراتياً في أي من مراكز ووجهات التسوق الـ16 المشاركة. يتوفر برنامج مدهش للمنح الدراسية لزوار ميركاتو مول، وتاون سنتر مول، وذا أوتلت فيليدج، والسيف، وسيتي ووك، ودبي مول، ودبي مارينا مول، ودبي فستيفال بلازا مول، ومول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وماي سيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر معصيم، وسيتي سنتر الشندغة، ونخيل مول، وابن بطوطة مول. ويتوفر العرض كلّ يوم في وجهة مختلفة سيتم الإعلان عنها قبل 24 ساعة فقط، حيث يمكن للعائلات زيارة mymodesh.com و @mymodesh ومعرفة مركز التسوق المشارك في كل يوم.

●تشكل عطلة نهاية الأسبوع الفرصة الأمثل للاستمتاع بالتخفيضات الكبرى في المتاجر التابعة لمجموعة كلوب أباريل الشهيرة، بما في ذلك كالفين كلاين وتومي هيلفجر وألدو وبيركنستوك وليفايز ونوتيكا وتومز ويو جي جي والكثير غيرها، وذلك في إطار عرض التسوق الخالي من ضريبة القيمة المضافة على مدار الأسبوع، ويسري العرض في كافة أنحاء دبي حتى 13 أغسطس، ليتيح للمتسوقين الاستمتاع بالعروض المجزية والفوز بآلاف النقاط من برنامج كلوب أباريل عند إنفاق مبلغ 200 درهم إماراتي. كما يمكن لـ24 متسوقاً خلال العرض الذي يستمر طيلة الأسبوع الفوز بـ1,250 نقطة من كلوب أباريل، بينما سيفوز 7 أشخاص بـ10 آلاف نقطة من كلوب أباريل، حيث تعادل كل نقطة درهماً إماراتياً واحداً.

●ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بسوق رايب الصحي في نخيل مول مع تشكيلة من المنتجات العضوية الطازجة والمحلية والعديد من المنتجات المميزة، وذلك خلال أيام الجمعة والسبت من مفاجآت صيف دبي من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً.

●ويمكن للزوار والمقيمين الحصول على فرصة الدخول في سحب للفوز بسيارة كاديلاك سي تي 5 موديل 2020 خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى 26 أغسطس، حيث يمكنهم الدخول في السحب للفوز بسيارة السيدان التي تبلغ قيمتها 175 ألف درهم إماراتي، عند إنفاق مبلغ 200 درهم إماراتي في سوق مدينة جميرا أو ذا ووك-جميرا بيتش ريزيدنس. وسيتم عرض السيارة في سوق مدينة جميرا أو ذا ووك- جميرا بيتش ريزيدنس حتى موعد السحب على الجائزة الكبرى في 26 أغسطس.

●ويدعو ذا أوتلت فيليدج، وجهة التسوق المغلقة والتابعة لمراس والمستوحاة من إقليم توسكانا الإيطالي، المتسوقين للاستمتاع بفرص الفوز والعروض المميزة عند تحميل تطبيق Meraas Rewards App. وسيحظى المتسوقون الذين ينفقون 500 درهم، بفرصة الدخول في سحب للفوز ببطاقة هدايا من مراس بقيمة 50 ألف درهم يمكنهم استخدامها في جميع الوجهات المميزة التابعة لمراس. وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون أكثر من 5 آلاف درهم إماراتي على ترقية إلى الفئة البلاتينية على تطبيق مراس، مما يؤهلهم للاستمتاع بتخفيضات وجوائز حصرية حتى نهاية العام.

●ويمكن لزوار دبي مارينا مول أو أي من مراكز التسوق التابعة لمجموعة إعمار في دبي الفوز بتشكيلة من قسائم التسوق وتجارب الإقامة الأسبوعية ووجبات العشاء الرومانسية، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية العائلية كجزء من عرض الإقامة والطعام والترفيه. ويمكن للمتسوقين من أعضاء برنامج الولاء "يو" من إعمار الدخول تلقائياً في سحب للفوز بجوائز قيمة يومياً حتى 13 أغسطس، وذلك عند إنفاق مبلغ 200 درهم إماراتي باستخدام بطاقة يو من إعمار.

●وتشمل العروض المميزة العديد من الخيارات في سوق فستيفال في دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا، حيث تتوفر باقة من العروض المميزة يومياً حتى 29 أغسطس، مع تخفيضات من 50 وحتى 90 بالمئة على القطع الأساسية من أشهر العلامات التجارية، بالإضافة إلى فرصة الحصول على قسائم بقيمة ألف درهم إماراتي عند إنفاق مبلغ 300 درهم إماراتي في سوق فستيفال في أي من المركزين. كما يمكن للزوار الدخول في سحب للفوز بسيارة لكزس جديدة موديل عام 2020، وذلك عند إنفاق مبلغ 200 درهم إماراتي في أي من منافذ أو متاجر دبي فستيفال سيتي مول.

●كما سيحصل أحد المتسوقين المحظوظين في 8 أغسطس على سيارة إنفينيتي كيو 50 في إطار السحوبات الرقمية التي تقام برعاية مجموعة مراكز التسوق في دبي، حيث يقام السحب الثالث من سلسلة السحوبات الأسبوعية الستة للفوز بالسيارة الفاخرة، بالإضافة إلى جوائز بقيمة مليون درهم إماراتي. للدخول في السحب، يمكن للمتسوقين إنفاق مبلغ 200 درهم إماراتي في مراكز التسوق المشاركة والتابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي. وستجري ثلاثة سحوبات إضافية على سيارة إنفينيتي كيو 50 في و15 و22 و29 أغسطس.

●ويمكن للمتسوقين الفوز بمبلغ 1,000 درهم إماراتي صالحة للاستخدام في جميرا مول، وذلك عند إنفاق 100 درهم إماراتي في مجموعة المتاجر الكبيرة والعلامات الشهيرة في ميركاتو مول. يتوفر العرض يومياً خلال مفاجآت صيف دبي.

●ويمكن لأحد المتسوقين المحظوظين الفوز بمليون نقطة من برنامج المكافآت "شير" يوم السبت 8 أغسطس، وذلك عند إنفاق مبلغ 300 درهم إماراتي في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة. ويمكن للزوار والمقيمين المشاركة في سحوبات شير مليونير عند زيارة أي من مراكز التسوق المشاركة ومسح إيصالات الشراء عبر تطبيق شير للهواتف الذكية. ستجري السحوبات في 8 و15 و24 أغسطس، ويمكن للمتسوقين الدخول في السحب حتى 22 أغسطس.

الفعاليات

●تستضيف دبي أوبرا حفلاً مميزاً تظهر فيه كوكب الشرق أم كلثوم على المسرح باستخدام تقنية الهولوجرام في 6 و7 و8 أغسطس، حيث يمكن لعشاق المطربة الراحلة الاستمتاع بمجموعة من أشهر أغانيها بمرافقة عزف مباشر لفرقة الأوركسترا. ويشكّل الحفل الاستثنائي فرصة مثالية لكافة عشاق الموسيقا للاحتفاء بذكرى إحدى أشهر المطربات على مستوى الوطن العربي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الحفل الأول خلال مهرجان دبي للتسوق في مطلع هذا العام.

●تدعو حديقة وايلد وادي الزوار للاستمتاع بألعابها ومنزلقاتها المائية خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى نهاية الصيف، حيث تتعاون الحديقة المائية الشهيرة في فندق جميرا بيتش مع مفاجآت صيف دبي لتقدم عرضاً مميزاً عبر الإنترنت، والذي يتيح ثلاثة أشهر من المتعة والتسلية مقابل 297 درهماً إماراتياً للشخص الواحد. وتشكل حديقة وايلد وادي الوجهة الأمثل لقضاء أوقات من المرح بصحبة العائلة والأصدقاء خلال فصل الصيف.

●يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بتجربة الألعاب في آي إم جي عالم من المغامرات مع تخفيضات مجزية وعرض الوجهة الجديد الذي يتيح خيار الدفع عند كل لعبة، حيث يمكنهم دفع رسم الدخول البالغ 20 درهماً إماراتياً ثم 20 درهماً إماراتياً لكل لعبة. ويقدم العرض للزوار والمقيمين في دولة الإمارات الفرصة الأمثل للاستمتاع بمرافق المدينة الترفيهية الممتعة.

عروض الفنادق

●يمكن للزوار الاستمتاع بعطلة استثنائية في أحدث وأفخم فنادق دبي مع عرض الإقامة المميز الذي يضمن قضاء أوقات ممتعة، حيث يقدم فندق فيدا تلال الإمارات قسيمة إقامة مجانية مقابل كل ليلة يتم قضاؤها في الفندق. وتسري القسائم لمدة سنة كاملة مما يتيح للضيوف الوقت الكافي للتخطيط لزيارتهم القادمة. تبدأ أسعار الغرف من 299 درهماً إماراتياً غير شاملة الرسوم والضرائب، ويمكن تسجيل الدخول المبكر في الساعة 10 صباحاً وتسجيل الخروج المتأخر في الساعة 6 مساءً، ليتاح للضيوف المزيد من الوقت للاستمتاع بالمسبح الرائع والإطلالات الساحرة على مضمار الجولف، بالإضافة إلى منافذ المأكولات والمشروبات المميزة.

وتعد الدورة الثالثة والعشرون من مفاجآت صيف دبي (9 يوليو وحتى 29 أغسطس 2020)، جزءاً من جدول الفعاليات السنوية لقطاع التجزئة في دبي، والتي تضم مهرجانات رئيسية وعروضاً ترويجية وتجارب حصرية.

ويدعم مفاجآت صيف دبي 2020 الراعي الرئيسي بنك رأس الخيمة الوطني وماستركارد، وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين إعمار (دبي مول)، وماجد الفطيم (مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة)، ومجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، ونخيل مولز (ابن بطوطة مول، وذي بوينت، ونخيل مول وسوق التنين 2)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو مول)، ومراس (سيتي ووك وبوكس بارك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج والسيف ولا مير)، وطيران الإمارات، والسوق الحرة دبي، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، واينوك، والشركة الوطنية للمواد الغذائية، واتصالات.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز