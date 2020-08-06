بالفيديو.. إصابات بالغة لزوجة رامي عياش بانفجار بيروت

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرضت مصممة الأزياء وزوجة الفنان رامي عياش، داليدا سعيد، إلى عدة إصابات جراء انفجار مرفأ بيروت، مما استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

والتقط عدد من اللبنانيين مقطع فيديو يظهر من خلاله زوجة المطرب اللبناني، وهى داخل أحد المستشفيات لتلقى العلاج، ويظهر عليها جروح بالغة فى يديها وقدمها، والتى تبدو وأنها كانت على مقربة شديدة من الانفجار الضخم.

وسرعان ما استقبلت داليدا عياش الكثير من التعليقات عقب ظهورها داخل المستشفى لتلقى العلاج، وحرص عدد كبير من المدونين على تقديم الدعم المعنوى لها إثر إصابتها في واقعة الانفجار.

وأعلنت المستشفيات اللبنانية حالة الطوارئ القصوى، عقب التفجير الضخم الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.

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