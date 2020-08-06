لبنان أقوى من الدمار.. سيدة تعزف على البيانو وسط أطلال الانفجار

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر مستخدمون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لسيدة مسنة مقيموفي ببيروت، وهي تعزف على آلة البيانو وسط مشاهد الدمار المحيط بشقتها بعد انفجار يوم أول أمس.

وجاءت التعليقات في الفيديو تواسي السيدة بمصابها، وداعمة لسكان بيروت، المدينة المنكوبة التي استيقظت صباح أمس على مشاهد مرعبة من الدمار الذي لحق بمحيط المرفأ الذي وقع به الانفجار ليلة أول أمس.

وكان انفجار قد هز مرفأ بيروت، وعم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

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