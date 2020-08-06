«سراييفو السينمائي» 2020 ينظم افتراضياً

المصدر: بلغراد - د ب ا

من المقرر أن يقيم مهرجان سراييفو السينمائي فعالياته لهذا العام عبر شبكة الإنترنت بسبب تفشي فيروس «كورونا» في البوسنة. وقال منظمو المهرجان إنه تم اتخاذ القرار بناءً على توصية السلطات الصحية المحلية.

وتسجل البوسنة، التي يقطن بها نحو 3.3 ملايين نسمة، حالات إصابات مرتفعة بفيروس كورونا، وقد أعلنت أمس تسجيل 277 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وست حالات وفاة.

وستقام فعاليات المهرجان من 14 حتى 21 أغسطس الجاري عبر شبكة الإنترنت. ويتنافس في النسخة الـ26 من المهرجان 49 فيلماً للفوز بجائزة قلب سراييفو في أربع فئات. يذكر أنه تم تدشين مهرجان سراييفو، أكبر مهرجان في المنطقة، عام 1995 عندما كانت عاصمة البوسنة تحت حصار قوات الصرب.

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