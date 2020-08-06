الرئيس التنفيذي لـ twofour54 لـ«البيان»: مستمرون في صناعة محتوى إعلامي مميز

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

تتمتع صناعة الإعلام في الإمارات بأهمية استراتيجية كبيرة، حيث تعتبر رافداً أساسياً لدعم مسيرة الدولة نحو بناء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار، وانطلاقاً من رؤية twofour54 نحو إرساء أسس صناعة إعلامية مستدامة لترسيخ المكانة الإعلامية الرائدة التي تحتلها الإمارات على خارطة الإعلام والإنتاج العالمي، يأتي تمكين صناعة الإعلام المحلي ودعم مجتمع twofour54، الذي يضم أكثر من 4 آلاف كادر إعلامي و550 شركة إعلامية، على رأس أوليات المنطقة الإعلامية الحرة في أبوظبي.

وللوقوف على أبرز الجهود الاستثنائية التي تبذلها twofour54 في دعم استدامة قطاع الإعلام في ظل جائحة كورونا، «البيان» التقت مايكل غارين، الرئيس التنفيذي لــ twofour54، الذي قال: إن جائحة «كوفيد 19» فرضت تحديات غير مسبوقة على قطاع الإعلام العالمي، من أبرزها الاستقرار المالي وخفض الميزانيات ونقص الإعلانات والقيود على التصوير والإنتاج وغيرها. وفي المقابل، رأينا على الصعيد المحلي كيف ساهمت الجائحة في تسريع وتيرة مسيرة التحول الرقمي التي كانت تخطط لها الكثير من وسائل الإعلام في مختلف إمارات الدولة، لا سيما دبي وأبوظبي، بما يعزز خطوات ويرسخ أسس إعلام المستقبل، ولدعم مجتمعنا وضمان استمرارية أعماله، قامت twofour54 باتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات الداعمة، بما في ذلك إعفاء أكثر من 115 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من دفع قيمة الإيجار.

بنية تحتية

وأوضح غارين أن البنية التحتية التي استثمرت فيها twofour54 على مدار الـ 11 عاماً الماضيين، كان لها دور كبير في توفير اتصال وتكامل رقمي شامل بين كافة الأطراف الفاعلة بمجتمع twofour54 الإبداعي في ظل ظروف العمل عن بُعد، وتحقق هذا التكامل والتواصل الرقمي عبر «مجلس المناقصات» الافتراضي، الذي يمثل بوابة إلكترونية فريدة تتيح للجهات والشركات المختلفة نشر تفاصيل الأعمال وإدراج المناقصات، لتقوم الشركات المختصة في المنطقة الحرة بتقديم عروضها الخاصة بتلك المناقصات.

وأضاف غارين أن مركز خدمة العملاء لم يتوقف عن العمل يوماً واحداً منذ بداية الجائحة، وذلك لضمان تلبية كافة احتياجات شركات الإعلام وصنّاع المحتوى من تصاريح وغيرها، بالإضافة إلى تقديم بطاقة أسعار جديدة للخدمات، تتيح للشركات الانتفاع من الأسعار المخفّضة على مستوى الخدمات الورقية والإدارية عبر مختلف الأقسام، وبالإضافة إلى ذلك، تقدم twofour54 أسعاراً تنافسية مخفضة على خدمات ما بعد الإنتاج لكافة الشركاء الذين يطوّرون محتوى مرتبط بالتوجيهات الحكومية المتعلقة بـ«كوفيد 19» بهدف مواصلة جهود الإبداع وصناعة محتوى ملهم خلال الفترة الحالية.

استمرارية

وحول التدابير الاحترازية التي اتبعتها twofour54 مع الأعمال الفنية خلال جائحة كورونا، أشار غارين أن twofour54 خصصت بالتعاون مع حكومة أبوظبي خطة عمل شاملة أتاحت استمرار تصوير وإنتاج المشاريع داخل الإمارة خلال الجائحة. وعليه، تعاونت twofour54 مع كل من لجنة أبوظبي للأفلام، المجلس الوطني للإعلام وحكومة أبوظبي لضمان استمرارية أعمال شركات الإنتاج لمشروعات إنتاجية بقيمة 100 مليون دولار.

فرص نمو واعدة

قال مايكل غارين: إن دعم twofour54 لأعمال الإنتاج السينمائية والتلفزيونية يساهم بشكل ملحوظ في خلق فرص نمو للشركات الإعلامية العاملة على هذه المشاريع، بالإضافة إلى الموظفين المستقلين الذين زاد عددهم بنسبة 75% في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما وقدمت twofour54 وشركاؤها خدمات ما بعد الإنتاج لعدد كبير من الجهات الحكومية في أبوظبي لدعم عمليات إنتاج محتوى هادف يعزز جهود الدولة لاحتواء انتشار فيروس «كوفيد 19» وحماية المجتمع، لذا نفتخر بالدور المشرف الذي اضطلع به مجتمعنا لدعم الجهود الوطنية.

وأشار غارين إلى أن twofour54 تلتزم بتنفيذ حزمة إجراءات وتدابير صارمة لضمان سلامة الأفراد المشاركين في هذه الأعمال.

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