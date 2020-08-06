عائدات «نيويورك تايمز» الرقمية تتجاوز المطبوعة

المصدر: نيويورك - د ب أ

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أمس أن عائدات نسختها الرقمية تجاوزت عائدات نسختها المطبوعة للمرة الأولى، فيما أعلنت نتائج الربع الثاني.

وحققت الشركة عائدات بقيمة 5.185 ملايين دولار من حصيلة الاشتراكات الرقمية والإعلانات مقارنة بـ4.175 ملايين دولار من النسخ المطبوعة من الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين.

وأضافت الصحيفة 669 ألف مشترك رقمي في الربع الثاني وهو رقم قياسي للصحيفة منذ 2011 . ووصف الرئيس التنفيذي مارك تومبسون التحول من عائدات النسخ المطبوعة إلى النسخ الرقمية بأنه «خطوة رئيسية في تحُول (نيويورك تايمز).

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز