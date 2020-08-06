عروس بيروت.. فرحة لم تكتمل

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت وكالة رويترز فيديو يتقاطع فيه الفرح بالهلع والخيال بالواقع والحزن بالسعادة، لعروس تصاب بالرعب وهي في قمة فرح زفافها لحظة وقوع الانفجار الكارثي في بيروت.

وأظهر الفيديو الفتاة -العروس في أحد فنادق وسط بيروت، وهي مرتدية فستان الزفاف قبل أن تسقط على الأرض بشكل مفاجئ من أثر الانفجار.

كما أظهر الفيديو حالة الارتباك التي بدا عليها كل من كان بمكان التصوير أثناء الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية أول أمس الثلاثاء.

وكانت الدكتورة إسراء السبلاني تخضع لجلسة تصوير مع عريسها، وهي تبتسم مفتخرة بفستانها الأبيض المطرز بالدانتيل، إلا أنها وجدت نفسها فجأة وفي لحظة مجنونة داخل ساحة فارغة تقريبا والركام يحاصرها من كل حدب وصوب في مكان زفافها بفندق (Le Gray) بوسط بيروت.

ومع اقتراب مصور الفيديو من التقاط صورة لباقة ورد مطرزة على فستانها، اهتزت الكاميرا قليلا، قبل أن يتطاير الفستان بفعل الانفجار، ويجري المصور فارا من هول ما حدث.

وفي الفيديو، الذي تمت مشاهدته أكثر من 2.5 مليون مرة أمس الأربعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر رجل يعتقد أنه العريس وهو يقود العروس وسط الركام في محاولة للفرار إلى بر الأمان.

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