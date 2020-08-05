الصورة الأخيرة لفريق الإطفاء اللبناني المفقود في انفجار بيروت

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، الصورة الأخيرة لفريق إطفاء بيروت الذي فُقد في انفجار بيروت الدامي، الثلاثاء.

وفقد فوج إطفاء بيروت، 10 عناصر كانوا قد وصلوا إلى مرفأ بيروت قبل دقائق من الانفجار الثاني المدمّر، وفق للعربية نت.

وتجمع الصورة الأخيرة 8 من العناصر العشرة، والابتسامات على وجوههم رغم صعوبة المهمة.

وكما نقلت وسائل إعلام لبنانية، ذكر مسؤولون في فوج إطفاء بيروت، أن الفريق توجّه على متن آليّتين إلى المرفأ للعمل على إطفاء حريق اندلع في أحد العنابر، ولكن القدر لم يمهل الفريق، وفور وصوله ضرب الانفجار الهائل الذي اختفى على أثره الفريق والآليتان.

وقرابة الساعة 11 صباح اليوم الأربعاء، عثر فريق من فوج الإطفاء على جثة تحت الردم في المرفأ، تبيّن أنها تعود إلى سحر فارس، إحدى أعضاء الفريق المفقود. وفي وقت لاحق، أمكن التعرف على "4 قطع من إحدى الآليتين".

ولا تزال أعمال البحث مستمرّة عن العناصر التسعة الآخرين وغيرهم من الأشخاص الذين كانوا في المرفأ لحظة الانفجار الثاني.

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