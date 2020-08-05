شاهد.. عاملة منزلية شجاعة تنقذ طفلة من الموت بانفجار بيروت

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت كاميرات المراقبة في أحد المنازل المحيطة ببيروت، لحظة الانفجار الضخم الذي هز أرجاء العاصمة أمس الثلاثاء شجاعة إحدى العاملات بإنقاذ طفلة من الموت.

وظهرت العاملة في مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع تواصل الاجتماعي وهي تقوم بتنظيف النافذة وبجوارها الفتاة، وسرعان ما سمعت الخادمة صوت دوي انفجار ضخم مما دفعها للركض نحو الفتاة وحملها للهروب بها وإنقاذها.

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