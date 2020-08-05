شاهد.. عاملة منزلية شجاعة تنقذ طفلة من الموت بانفجار بيروت
أظهرت كاميرات المراقبة في أحد المنازل المحيطة ببيروت، لحظة الانفجار الضخم الذي هز أرجاء العاصمة أمس الثلاثاء شجاعة إحدى العاملات بإنقاذ طفلة من الموت.
شاهد.. #عاملة_منزلية شجاعة تنقذ طفلة من الموت بـ #انفجار_بيروتhttps://t.co/CVI3nl8pp3#لبنان #انفجار_المرفأ #انفجار_بيروت #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/M23q14FaNl— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 5, 2020
وظهرت العاملة في مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع تواصل الاجتماعي وهي تقوم بتنظيف النافذة وبجوارها الفتاة، وسرعان ما سمعت الخادمة صوت دوي انفجار ضخم مما دفعها للركض نحو الفتاة وحملها للهروب بها وإنقاذها.
تعليقات