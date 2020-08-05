نادين نجيم تروي اللحظات المرعبة بعد إصابتها بانفجار بيروت

المصدر: البيان الإلكتروني

طمأنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها،بعد تعرضها لإصابات جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، أمس الثلاثاء، ما استوجب نقلها إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية لها استغرقت 6 ساعات.

وفي تدوينة على حسابها بـ"انستغرام" تحدثت نجيمعن تفاصيل ما حدث معها بعد الانفجار، وأرفقتها بفيديو للأضرار التي تعرض لها منزلها في بيروت نتيجة الانفجار.

وقالت: "بشكر ربي أولاً رجع خلقني وأعطاني عمر جديد، الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلاً يلي بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول إنه بعدنا عايشين".

وتابعت: "الحمدالله ألف مرة عطاني القوة أنزل 22 طابقا حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على أول مشفى رفضوا يستقبلوني لأنه كانت مكدسة بالجرحى رجع أخدني على مشفى المشرق أسعفوني وخضعت لعملية ٦ ساعات لأنه نص وجهي وجسمي مدمم، بس يلي شفته على الأرض صعب كتير ينوصف، فعلاً وكأنه قنبلة نووية".

وواصلت حديثها: "شكراً يا رب إنك حميتني وحمدالله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت بشكر الله كل لحظة ويارب ترحم الموتى وتشفي الجرحى".

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