موقف بطولي .. ممرضة تنقذ 3 رضع خلال انفجار بيروت

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لممرضة في مستشفى القديس جاورجيوس في الأشرفية في بيروت، انقذت 3 من حديثي الولادة لإخراجهم خارج المستشفى عقب الانفجار الذي وقع أمس في مرفأ بيروت.

ونشر المصور بلال الجاويش الذي تشر الصورة قائلاً: "16 سنة من التصوير الصحفي والكثير من الحروب. لم أر كالذي رأيته اليوم في منطقة الاشرفية، وخصوصا امام مستشفى الروم ولفتني هذه "البطلة" داخل المستشفى وكانت تسارع للاتصال رغم توقف الاتصالات وهي ممسكة بثلاثة اطفال حديثي الولادة ويحيطها عشرات الجثث والجرحى.

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