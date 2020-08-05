زوجة الفنان محمود ياسين تكشف حالته الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

أفصحت الفنانة شهيرة، زوجة الفنان محمود ياسين، عن وضعه الصحي، موضحةً أن حالته مستقرة لكنها لا تتحسن، وأنه مرضه ليس له علاج.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية في القناة الأولى المصرية، مساء أمس، إنها تمنع الزيارة عن محمود ياسين منذ 5 شهور حتى عن أبنائه.

وأضافت أنها لا تسمح لابنيها عمرو ورانيا بزيارة والدهما إلا بعد ارتداء الكمامة، مشيرةً إلى أنها تحاول تنشيط ذاكرته ولا تخبره بموت أحد من أصدقائه.

يُذكر أن الفنان محمود ياسين أصيب بألزهايمر منذ فترة، ويعاني مشكلات صحية أخرى أبعدته عن الساحة الفنية منذ سنوات.

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