شاهد.. انفجار بيروت يدمر منازل المشاهير.. منهم إليسا وهيفاء وهبي

المصدر: البيان الإلكتروني

حالة من الصدمة والقلق سيطرت على الجمهور بعد انفجار بيروت الضخم أمس الثلاثاء.. وسادت حالة من التعاطف والتضامن مع الشعب اللبناني وكذلك مع مشاهير لبنان بعد أن دمرت منازلهم وممتلكاتهم في الانفجار.

انفدت بل الحديد و الممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا ؟ مين برجعلنا بيروت؟؟؟ pic.twitter.com/wJluxPHn7y — Elissa (@elissakh) August 5, 2020

وكشفت الفنانة إليسا عبر حسابها في تويتر عن الدمار الذي حل بمنزلها بعد انفجار بيروت، وعلقت قائلة:" محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار.. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب! بيتي تكسر كلو بس مش مهم، المهم.. الله يحمي لبنان"، وفقاً لمجلة "هي".

— ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) August 4, 2020

من جهتها طمأنت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بعد انفجار بيروت، وقالت إنها لم تكن متواجدة في منزلها، ولكن منزلها لم ينجوا من الإنفجار، ونشرت فيديو استعرضت خلاله الخسائر الكبيرة في المنزل وآثار تدميره بعد الانفجار الضخم.

كما نشر الفنان جاد شويري صورة لشقته في بيروت بعد تعرضها للدمار، وقال إنه نجا من الموت وطمأن الجميع على حالته الصحية، وأضاف إنه لا يستطيع التواصل مع الجميع للاطمئنان عليهم وطمأنتهم، ووصف ما حدث في الانفجار بأحداث نهاية العالم.

وامتدت آثار انفجار بيروت إلى عدة ممتلكات ومنشآت تابعة للنجوم والمشاهير في بيروت ومنها مقر خبيرة التجميل هالة عجم، والتي نشرت فيديو وصور للخسائر التي لحقت بمقرها، ونفس الحال لمصمم الأزياء العالمي زهير مراد وغيرهم.

كما استعرضت المغنية دومينيك حوراني الآثار التي لحقت بمنزلها أثناء الانفجار.

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