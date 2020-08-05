بعد إصابتها في الانفجار.. الممثلة نادين نسيب في المستشفى وهذه حالتها الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر تعرض الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم لإصابة بالغة إثر الانفجار الكبير الذي هزّ ميناء العاصمة بيروت هي وطفليها.

وردا على التساؤلات، نشر الصحافي اللبناني خالد المولى المقرب من نادين تغريدة عبر حسابه على "تويتر" دحض من خلالها كل الأقاويل التي أشارت إلى أن نادين مفقودة وقال: "كلّ الأخبار التي تشير إلى أن نادين نجيم مفقودة غير صحيحة وهي بصحة جيدة. يرجى توخي الدقة بنشر الأخبار".

وتابع في تغريدة ثانية: "نادين نجيم بصحة جيدة تعرّضت للإصابة نظرا لقرب منزلها من موقع الانفجار هي موجودة بالمستشفى ولكن صحتها جيدة، رجاء لا أحد يتداول أخبار مغلوطة وهي ستطمئنكم بنفسها يوم غد إن شاء الله".

كما نشر خالد تغريدة ثالثة مطمئنًا على صحة نادين بعد اتصال أجراه مع شقيقتها الموجودة معها في المستشفى وكتب معلقًا: "وهلأ رجعت سكرت الخط مع أختها وانكتبلها عمر جديد، ورجاء ما حدا ياخد كلام غير اللي أنا عم قولو هي بخير ورح تطمنكن بأقرب فرصة".

محبو نادين قلقوا على صحتها وتداول الجميع صورها مع طفليها متسائلين عن سبب اختفائها وعدم التعليق على الانفجار الذي حصل في بيروت، إلى أن أكدّ خالد حقيقة ما حصل، وفقاً لمجلة "سيدتي".



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