بالدرجات .. توقعات تنسيق الكليات 2020 في مصر
استعرضت تقارير مصرية محلية، اليوم الثلاثاء، توقعات تنسيق الكليات بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.
وتتوقع صحيفة "الوطن" المصرية انخفاض نسبة تنسيق الكليات بنسبة لا تقل عن 1% مقارنة بالعام الماضي، وهي كالتالي:
توقعات تنسيق الكليات 2020 (القسم الأدبي)
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: 402.0
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية: 398.5
ألسن كفر الشيخ: 398.5
آثار ولغات مطروح: 385.5
آثار الفيوم: 384.5
تربية عين شمس: 382.5
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق: 375.0
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا: 375.0
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد: 374.0
تربية طفولة مبكرة الزقازيق: 372.0
آداب الإسكندرية: 350.5
آداب العريش: 350.2
تجارة عين شمس: 343.0
آداب انتساب موجه القاهرة: 341.5
فنون جميلة (فنون) المنيا: 341.0
تجارة الإسكندرية: 341.0
آداب انتساب موجه عين شمس: 339.5
تجارة انتساب موجه القاهرة: 332.0
آداب انتساب موجه الإسكندرية: 332.0
تربية نوعية بنها: 331.5
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل: 330.5
تجارة طنطا: 324.0
حقوق بني سويف: 315.0
تجارة انتساب موجه بورسعيد: 314.5
آداب انتساب موجه سوهاج: 314.5
حقوق بنها: 308.5
حقوق انتساب موجه سوهاج: 308.0
تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ: 304.5
تربية نوعية الفيوم: 304.0
اقتصاد منزلي العريش: 304.0
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم: 303.5
حقوق انتساب موجه حلوان: 303.0
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية: 295.0
دار العلوم المنيا: 294.5
دار العلوم انتساب موجه أسوان: 292.0
أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر: 292.0
معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة: 262.0
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان: 262.0
تربية رياضية بنين بني سويف: 261.5
الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة: 261.0
تربية رياضية بنين حلوان: 261.0
توقعات تنسيق الثانوية العامة 2020 (القسم العلمي)
طب المنوفية بشبين الكوم: 405.5
هندسة بترول وتعدين السويس: 405.5
طب جنوب الوادي: 405.0
طب الزقازيق: 405.0
طب طنطا: 405.0
طب القاهرة: 405.0
طب سوهاج: 405.0
طب عين شمس: 404.5
طب الإسكندرية: 404.5
صيدلة عين شمس: 401.5
صيدلة الإسكندرية: 401.0
صيدلة بور سعيد: 401.0
طب بيطري دمنهور: 398.5
طب بيطري القاهرة: 398.5
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: 398.5
طب بيطري الإسكندرية: 398.0
طب بيطري الوادي الجديد: 398.0
طب بيطري مطروح: 398.0
طب بيطري مدينة السادات: 398.0
هندسة سوهاج: 389.5
هندسة كفر الشيخ: 389.5
هندسة بنها بشبرا: 389.5
هندسة بور سعيد: 389.5
هندسة الإسكندرية: 389.5
تمريض بني سويف: 383.0
تمريض حلوان: 383.0
تربية المنصورة: 383.0
فني تمريض طنطا: 382.5
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا: 358.5
علوم حلوان رياضة: 358.0
علوم طنطا رياضة: 358.0
وخصصت وزارة التربية والتعليم المصرية، رابطا مباشرا عبر موقعها الرسمي لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2019-2020.
وصرح وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، اليوم الثلاثاء، أن نسبة النجاح في الثانوية العامة أعلى من العام السابق، إذ بلغت نحو 81.5% هذا العام.
بينما أشار إلى أن نحو 18% من طلاب الثانوية العامة، حصلوا على مجموع أكثر من 95% إلى أقل من 100%.