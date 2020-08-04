فشلوا في سرقة البنك .. فأضرموا النار في سيارتهم وهربوا

المصدر: د ب ا

أعلنت الشرطة الألمانية في العاصمة برلين اليوم الثلاثاء أن بعض الأشخاص حاولوا السطو على بنك بجنوب المدينة.

وقال متحدث باسم الشرطة في المنطقة التي يقع بها البنك إن الجناة اصطدموا بأفراد حراسة البنك صباح اليوم، وجرى إطلاق نار.

وأضاف المتحدث أن أحد أفراد خدمة الحراسة أصيب جراء ذلك، وليس هناك خطر على حياته.

وتابع المتحدث بالقول إن الجناة أضرموا النيران في سيارتهم الخاصة، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وكان متحدث باسم قوات الإطفاء أشار في وقت سابق إلى حريق في سيارة نقل أموال.

وبحسب الشرطة، لم يكن هناك أي سيارة لنقل أموال في الموقع. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الجناة سرقوا شيئا أم لا.

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