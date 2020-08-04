في ذكرى ميلاده.. ما لا تعرفه عن دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة

المصدر: البيان الإلكتروني

تزامن يوم أمس الاثنين مع ذكرى ميلاد النجم الدنجوان رشدى أباظة، ورغم مرور العديد من السنوات واختلاف مقاييس الجمال إلا أن مظهره وشخصيته حلم كل فتاة حتى الآن، فمنذه ظهوره على الساحة الفنية كان هو الفتى المفضل لدى النساء، ولهذا السبب أطلق عليه لقب "الدنجوان"، حيث تزوج أجمل النساء، ومن بينهن نجمتا الزمن الجميل صباح وسامية جمال.

وفيما يلي نبذة عن حياته وإنجازاته وفقا لموقع "أراجيك":

ينحدر رشدي أباظة من أسرة مصرية عريقة، بدأ التمثيل عام 1948حتى 1980 العام الذي توفي فيه، وفي رصيده أكثر من مئة فيلم.

ولد الممثل المصري الشهير في 3 أغسطس 1926 في المنصورة في القاهرة، لأب مصري هو سعيد أباظة ينحدر من عائلة ثرية ومعروفة في مصر، ولأم إيطالية تيريزا لويجي، درس في مدرسة سان مارك في الإسكندرية.

لم يكن التمثيل والشهرة ضمن حسابات أباظة، قبل أن يبدأ حياته في عالم السينما في فيلم المليونيرة الصغيرة عام 1948، حيث عُرِف عن أباظة وسامته وسحره واُعتبر من أهم دونجوانات السينما المصرية.

من أهم أفلامه إمرأة على الطريق و الطريق وصراع في النيل والزوجة رقم13.

بدايات رشدي أباظة

ولد رشدي أباظة في المنصورة في القاهرة، لأب مصري هو سعيد أباظة ينحدر من عائلة ثرية ومعروفة في مصر، ولأم إيطالية تيريزا لويجي.

درس في مدرسة سان مارك في الإسكندرية، تلقى تعليماً جيداً حيث كانت يتحدث عدة لغات وهي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والألمانية، إلا أنه لم يكمل تعليمه الجامعي بعد أن حصل على البكالوريا من مدرسة سان مارك في الإسكندرية، وسبب ذلك شغفه بالرياضة.

له ثلاث أخوات من جانب والده هنّ رجاء ومنيرة وزينب، وأخ غير شقيق اسمه فكري وهو ممثل أيضاً، ومن جانب والدته له أخ غير شقيق أيضاً وهو حامد.

إنجازات رشدي أباظة

في عام 1948، مثل رشدي أباظة أول أفلامه المليونيرة الصغيرة مع الممثلة المصرية الشهيرة فاتن حمامة، الفيلم كتابة وإخراج كمال بركات، وتلاه عدد من الأفلام ومن ثم انشغل بأمور أخرى بعيداً عن التمثيل، بعد ذلك عاد بأدوار صغيرة في عدد من الأفلام مثل دليلة ورد قلبي وموعد غرام وجعلوني مجرماً،

وبعد ذلك أخذ دور البطولة في أجمل أعماله وهو فيلم الشياطين الثلاثة، وشاركه البطولة كل من الفنان أحمد رمزي وحسن يوسف وبرلنتي عبد الحميد.

في 1959، عاد نجمه ليلمع في فيلم إمرأة على الطريق مع شكري سرحان وزكي رستم وهدى سلطان، للمخرج الراحل عزالدين ذوالفقار، وتلاه عدد من الأفلام ذات قيمة فنية هامة وهي (جميلة وكان عن البطلة الجزائرية جميلة بوحيرد وواإسلاماه وشيء في صدري وأريد حلاً وصراع في النيل وقالب الرجل الثاني وغيرها من الأفلام).

كان رشدي أباظة يتحدث عدة لغات غير العربية وهي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والألمانية، لذا كان من الممكن أن يصل إلى العالمية ويصل إلى هوليوود قبل عمر الشريف، إلا أنه أضاع هذه الفرص،

عمل دوبليرا للنجم العالمي روبرت تايلور في فيلم وادي الملوك، واشترك في فيلم الوصايا العشر للمخرج العالمي سيسيل ديميل، وله عدة أعمال في تجربته العالمية.

لقد مثل رشدي أباظة في أكثر من 100 فيلم منذ بداياته عام 1948 حتى عام 1980، في الكثير منها أخذ البطولة أو البطولة مشتركة مع عدد من الممثلين والممثلات.

في عام 1980، انتهى رشدي أباظة من تصوير فيلم سأعود بلا دموع وهو آخر أفلامه، ثم اشترك بفيلم الأقوياء وقد توفي أثناء تصويره، اشترك مع سامية جمال بفيلم الشيطان والخريف.



حياة رشدي أباظة الشخصية

عُرِفَ عن رشدي أباظة علاقاته الغرامية المتعددة، إذ تزوج خمس مرات، أول زوجاته الراقصة تحية كاريوكا في عام 1952، والتي استمر زواجهما ثلاث سنوات، ومن ثم الأمريكية بربارا وهي أم ابنته الوحيدة قسمت وقد دام زواجهما أربع سنوات، عام1959، تم الطلاق. وفي عام 1962، تزوج زوجته الثالثة الفنانة سامية جمال وقد استمر زواجهما حوالي 18 عاماً، انفصلا عام 1977.

في عام 1967، تزوج رشدي أباظة زيجته الرابعة من الفنانة اللبنانية صباح، وتم الطلاق بعد أسبوعين، وحينها كانت سامية جمال لاتزال زوجته. أما زوجته الخامسة فهي ابنة عمه نبيلة أباظة، والتي تزوجها قبل وفاته بسنتين في عام 1979.

وفاة رشدي أباظة

توفي رشدي أباظة في 27 يوليو 1980 عن عمر يناهز ثلاثة وخمسون عاماً، بعد صراعه مع مرض سرطان الدماغ. توفي أثناء تصويره مشهد أمام عزت العلايلي من فيلم الأقوياء وهو فيلمه الأخير الذي لم يتمكن من إكماله.

حقائق سريعة عن رشدي أباظة

لم يكن رشدي أباظة يفكر أن يكون ممثلاً، جذبته رياضة كمال الأجسام.

المخرج كمال بركات هو من أدخل أباظة مجال التمثيل، حيث رآه يلعب البلياردو في كازينو ولفت انتباهه.

تزوج وطلق خمس مرات.

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