الشرطة تعتدي بالضرب على عارضة أزياء أوكرانية في شاطىء تركي

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

قالت عارضة الأزياء الأوكرانية داريا كيريليوك، إنها تعرضت للاعتداء بالضرب خلال قضائها إجازة على شاطئ مدينة إزمير التركية.

ونشرت عارضة الأزياء صورة على إنستغرام، تعزز روايتها للحادث.

وقالت: "لا أريد أن أبقى صامتة، سأخبر عن كل ما حدث معي ومع مجموعة من الرفاق".

وأضافت: "لقد تعرضنا للاعتداء من قبل رجال الأمن على شاطئ مومو في منطقة شيشمي التركية. أربع فتيات تعرضن للكم على وجوههن (بينهن أنا) ... أصبنا بشدة".

وتابعت: "أعطينا الشرطة تقريرا مفصلا عما حصل لنا، لا يجب أن نغض الطرف عما يحدث، ويجب علينا وقف العنف ضد المرأة"، وفقاً لما نقلت "روسيا اليوم".

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