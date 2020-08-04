الشرطة تعتدي بالضرب على عارضة أزياء أوكرانية في شاطىء تركي

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت عارضة الأزياء الأوكرانية داريا كيريليوك، إنها تعرضت للاعتداء بالضرب خلال قضائها إجازة على شاطئ مدينة إزمير التركية.

ونشرت عارضة الأزياء صورة على إنستغرام، تعزز روايتها للحادث.

وقالت: "لا أريد أن أبقى صامتة، سأخبر عن كل ما حدث معي ومع مجموعة من الرفاق".

وأضافت: "لقد تعرضنا للاعتداء من قبل رجال الأمن على شاطئ مومو في منطقة شيشمي التركية. أربع فتيات تعرضن للكم على وجوههن (بينهن أنا) ... أصبنا بشدة".

وتابعت: "أعطينا الشرطة تقريرا مفصلا عما حصل لنا، لا يجب أن نغض الطرف عما يحدث، ويجب علينا وقف العنف ضد المرأة"، وفقاً لما نقلت "روسيا اليوم".

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز