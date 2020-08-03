«طاولة الشيف».. تجربة استثنائية لعشاق الطعام في «موسم فنون الطهي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن عودة سلسلة طاولة الشيف في إطار موسم فنون الطهي في أبوظبي، لتتيح للزوار من الذواقة فرصة الاستمتاع بتجربة مميزة من أشهى المأكولات في أرقى مطاعم الإمارة، حيث يستمر الجزء الأول من السلسلة التي تضم خمسة أجزاء طوال شهر أغسطس، فيما تستمر السلسلة على مدى الـ12 شهراً المقبلة.

وتصحب هذه السلسلة إلى جانب حملة سافر بنكهات الطعام الذواقة في رحلة إلى عالم من النكهات الشهية عبر خمس قوائم استثنائية يبدعها 11 من أمهر الطهاة في أبوظبي، وتسلط كل منها الضوء على المطبخ الخاص بالمطاعم المشاركة، وتروي حكاية خبرات الطهاة وتجاربهم المميّزة في عالم الطهي.

وقال سانديب آيل، الشيف التنفيذي في مطعم بنجاب غريل أبوظبي: «تساعدنا سلسلة طاولة الشيف وحملة سافر بنكهات الطعام، في تسليط الضوء على تنوع المطبخ الهندي؛ حيث نقدم إبداعات مطابخ 28 ولاية أمام الذواقة في أبوظبي. ولعل أكثر ما يميّز أطباقنا هو المزيج الفريد بين النكهات التقليدية مع أساليب الطهي الحديثة، والتي تتجسد بشكلٍ خاص في طبق الروبيان بجوز الهند البنغالي، وصدر البط الملفاني المتبّل وسلطة بوراتا الطازجة».

وإضافة إلى المطبخ الهندي، تضم الفعالية أطباقاً مميزة من مطابخ البيرو وإيطاليا واليابان ومنطقة الشرق الأوسط وأوربا، والتي يحضّرها الطهاة المرموقون في المطاعم المشاركة حصرياً في شهر أغسطس.

من جانبه، قال بالفير بالكيسون، الشيف التنفيذي في مطعم اللوفر أبوظبي: «كل من زار فرنسا يدرك رقة النسمات التي تهب أثناء غروب الشمس في منتجع كوت دازور الفرنسي، وحرصت في قائمة الطعام التي أعددتها لمطعم فوكيتس أبوظبي على أن أنقل محبي المطبخ الفرنسي إلى قلب الريفيرا ليعيشوا مع مختلف الأطباق تجربةً شهية بجميع المعايير. وأعتقد أن السر بتقديم هذه الأطباق الشهية هو شغفي الكبير بطهو الطعام الفرنسي».

وتشمل المطاعم المشاركة في سلسلة طاولة الشيف كلاً من: مطعم تين في منتجع جميرا في جزيرة السعديات والشهير بمأكولاته الشرق أوسطية، ومطعم وبوا ستيك هاوس الذي يستوحي أطباقه من مطبخ لوس أنجليس، في فندق وسبا القرم الشرقي بإدارة أنانتارا، ومطعم تشيبرياني الإيطالي، ومطعم فوكيتس أبوظبي، ومطعم داي باي دونج، الشهير بأطباقه المستوحاة من مأكولات الشارع الصيني، وروزوود أبوظبي، و«آيا تيبينياكي» المطعم الياباني في ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات، ومطعم كويا أبوظبي للمأكولات البيروفية، ومطعم سونتايا للنكهات الآسيوية، في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات، ومطعم بنجاب غريل، الشهير بالنكهات الهندية المبتكرة، ومطعم ذا فورج الذي يقدم شرائح اللحم اللذيذة ضمن فندق الريتز كارلتون أبوظبي، ومطعم ماركت كيتشن في فندق لو رويال ميريديان أبوظبي، الذي ينقل الزوار في رحلة أوروبية ممتعة.

وتأتي سلسلة «طاولة الشيف» في إطار مبادرة موسمية واسعة النطاق، تهدف إلى تشجيع الذواقة في الإمارات على اكتشاف عالم من تجارب الطهي المتنوعة في بيئة آمنة بأبوظبي خلال الصيف، حيث تحتضن المبادرة العديد من الفعاليات التي تطلقها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في إطار تطوير فعاليتها الأشهر، موسم فنون الطهي في أبوظبي.

وفضلاً عن سلسلة طاولة الشيف، تتوفر قائمة واسعة من عروض الطعام والإقامة في أفضل الفنادق في الإمارة، بدءاً بالإقامات الفاخرة في المنتجعات الشاطئية وانتهاءً بالاسترخاء في فنادق عصرية في المدينة أو الملاذات الصحراوية. كما وتضم الفعاليات مجموعةً من قوائم الطعام المميزة بأسعار مناسبة، بالتعاون مع تطبيق زوماتو. ويضم موسم فنون الطهي في أبوظبي مغامرات الفطور المميزة (بيج بريكي)، التي ستسلط الضوء على مجموعة واسعة من أشهى أطباق الفطور العالمية محدودة الإصدار والمتوفرة في جميع أنحاء أبوظبي، والتي تم تحضيرها خصيصاً لحملة سافر بنكهات الطعام.

ويبلغ سعر قائمة الطعام من خمسة أطباق في سلسلة طاولة الشيف 350 درهماً إماراتياً، وتتضمن أطباقاً نباتية وغير نباتية.

وتتضمن السلسلة المقبلة من طاولة الشيف في شهر سبتمبر المقبل فعاليات خاصة تحت شعار نكهة إماراتية خاصة، والتي ستتيح أمام الذوّاقة فرصةً لا تعوّض للتعرف على إرث المطبخ الإماراتي العريق، والاستمتاع بالمأكولات التقليدية الشعبية الأصيلة.

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