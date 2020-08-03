تحطم 7 سيارات.. حمو بيكا يتعرض لحادث

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعدد من السيارات المحطمة في مارينا، زاعمين بأنها نتيجة لحادث السير الذي تعرض له المطرب الشعبي حمو بيكا.

وقال أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" إن سيارته من ضمن 7 سيارات التي اصطدمت بها سيارة المطرب الشعبي حمو بيكا، مؤكداً أنه لن يترك حقه في مقاضاة المطرب الشعبي الذي تسبب في الحادث بحسب موقع فيتو.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا تظهر تعرض مطرب المهرجانات حمو بيكا لحادث سير في منطقة بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

وسرعان ما انتشرت الصور والتي ظهر فيها تحطم سيارته حيث تجمع حوله العديد من المارة لمساعدته، كما حصدت الصور العديد من المشاركات والتعليقات.

يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا أثار جدلًا واسعًا فى الأيام الماضية بعد نشر فيديو له من داخل كواليس تصوير أغنيته الجديدة، يكشف مدى تلعثمه فى نطق الكلام، خصوصًا بعدما فشل فى نطق كلمة "باتون باليه بالسمسم هات" أكثر من مرة.

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