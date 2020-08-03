النيابة العامة المصرية تحقق في بلاغ لريهام سعيد ضد متحرشين

المصدر: البيان الإلكتروني

تحقق النيابة العامة المصرية في البلاغ المقدم من الإعلامية ريهام سعيد الذي اتهمت فيه شباباً بالتحرش بها على البحر بصحبة أبنائها.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية في الواقعة، لتحديد هوية الشباب، تمهيداً لإصدار أمر بضبطهم وإحضارهم، والتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

كانت ريهام سعيد حررت محضراً بالواقعة، وفرّغت النيابة العامة فيديو يظهر فيه المتهمون وهم يوجهون السباب إلى الإعلامية ريهام سعيد.

ونشرت ريهام الفيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، حيث قالت إنها تعرضت للتحرش وطفلها يجلس معها، موضحةً أنها لا ترتدي ملابس مثيرة.

وأشارت إلى أن الشباب أرادوا التقاط بعض الصور معها، لكنها رفضت بطريقة محترمة لأنها تنشغل بطفلها الصغير، إلا أنه بعد رفضها وجّه إليها الشباب السب، وذكَّروها بالقضية التي حُبست بسببها احتياطياً.

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