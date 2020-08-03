صورة للذكرى.. طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي وابنه وحفيده

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر مروان مشالي، حفيد طبيب الغلابة صورة قديمة جمعته مع والده وجده الراحل الدكتور محمد مشالي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليعتمدها صورة لحسابه الشخصي، وفي المقابل تفاعل عدد كبير من أصدقائه ومتابعيه مع الصورة والذين أكثروا من الدعاء بالرحمة للدكتور الراحل محمد مشالي بحسب اليوم السابع.

وتوفي الدكتور محمد مشالي المعروف بـ"طبيب الغلابة"، جراء هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية عن عمر ناهز 76 عاما، وظلّ الطبيب محمد مشالي، لسنوات طويلة يخصص قيمة كشفه الطبي في عيادته بحيث لا تزيد عن 5 جنيهات، وكثيرا ما كان يرفض تقاضي قيمة الكشف من المرضى الفقراء، بل ويشتري لهم العلاج فى كثير من الأحيان، حتى ذاع صيته بأنه "طبيب الغلابة".

والدكتور مشالي من مواليد محافظة البحيرة عام 1944 لأب يعمل مدرسا، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية، واستقر مع أسرته هناك، وتخرج مشالي في كلية الطب قصر العيني في القاهرة 5 يونيو 1967، وتخصص فى الأمراض الباطنية وأمراض الأطفال والحميات، ليعمل فى عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة فى محافظات مختلفة، قبل أن يفتتح عيادته الخاصة فى طنطا سنة 1975.

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