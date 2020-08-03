جريمة بشعة.. تقتل ابني زوجها القاصرين طعناً وخنقاً

المصدر: البيان الإلكتروني

في جريمة بشعة، أقدمت امرأة خمسينية، أمس الأحد، على قتل اثنين من أبناء زوجها القاصرين، وذلك في حي القصبة بمدينة مراكش.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، في بلاغ لها توصلت به "هسبريس"، إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش فتحت بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب جريمة القتل المزدوجة.

وباشرت مصالح الشرطة القضائية إجراءات معاينة جثتي الهالكين، وهما طفل وطفلة يبلغان من العمر على التوالي 12 و14 سنة، تعرض أحدهما للخنق بغرفة بالطابق الأول بمسكن العائلة، فيما تعرضت الفتاة لطعنات باستعمال السلاح الأبيض بسطح المنزل نفسه.

المعطيات الأولية للبحث، يقول البلاغ، تشير إلى الاشتباه في تورط زوجة الأب في ارتكاب هذه الجريمة، وذلك لأسباب ودوافع يعكف البحث التمهيدي حاليا على تحديد طبيعتها.

وتم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه بها تحت تدبير الحراسة النظرية؛ رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الجريمة.

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