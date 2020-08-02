كورونا يجمع شمل شقيقتين بعد 50 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد انقطاع دام 50 عاماً جمع شمل شقيقتين في ولاية نبراسكا الأمريكية بفضل وباء فيروس كورونا، حين اصيبت دوريس كريبن البالغة 73 عاماً في مايو بالفيروس وكان جسدها ضعيفا جدا بسبب المرض لدرجة أن المرأة فقدت وعيها وسقطت لتنكسر ذراعها.

وقام الأطباء بتشخيص إصابتها بالفيروس التاجي، وأدخلوها إلى المستشفى لمدة 30 يوماً، وبعد خروجها، ذهبت إلى مركز إعادة التأهيل في مدينة فريمونت للفحص ليتضح لها أن أختها بيف بورو البالغة من العمر 53 عاماً كانت تعمل هناك منذ أكثر من عشرين عاماً، بحسب "روسيا" اليوم.

وقالت بيف إنها بمجرد أن رأت اسم شقيقتها في القوائم، خمنت على الفور أنها أختها المفقودة.

وأضافت: "لم أصدق ذلك... يا إلهي، أعتقد أن هذه أختي".

"لقد كانت نعمة من الرب أنهم أرسلوني إلى هنا، لأنه لولا ذلك لما وجدتها".

وأشارت إلى أنها، حاولت عبثا العثور على أختها لسنوات عديدة لكنها لم تستطع الحصول على معلومات موثوقة عنها من أي منظمة.

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