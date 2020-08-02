زوج: "فجأة لقيت مراتي متجوزة عليّ واحد"

المصدر: البيان الإلكتروني

جمعت امرأة تبلغ من العمر 21 عاماً تقيم بمنطقة المرج بمصر بين زوجين في آن واحد .

وتعود الواقعة كما جاءت فى تحقيقات بنيابة شرق القاهرة الكلية، في القضية رقم 9603 لسنة 2019 جنايات المطرية، بعد أن كشفت التحقيقات قيام زوجة بالجمع بين زوجين في آن واحد بتزوير رسمي فى عقود الزواج.

وكشفت التحقيقات قيام ربة منزل 21 سنة، بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية وهو مآذون بمنطقة المرج التابع لمحكمة الزيتون في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو وثيقة عقد الزواج رقم 6 والمقيدة بسجل الأحوال المدنية برقم 798 بتاريخ 20 مايو 2019، حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وذلك بأن مثلت أمام الموظف المختص وأمدته بالبيانات اللازمة المراد إثباتها وقررت بخلوها من الموانع الشرعية، على خلاف الحقيقة وذلك لوجود مانع شرعي وهو استمرار علاقتها الزوجية مع زوجها الأول من يناير 2018 علي سند وثيقة الزواج رقم 82592 بحسب اليوم السابع.

وأوضحت الأوراق أن زوجها الأول قام بتطليقها بتاريخ يونيو 2019 على سند من شهادة طلاق رقم 5 والمقيد بسجل الأحوال المدنية برقم 217 بتاريخ 15 يونيو 2019، فقام الموظف المختص بضبط المحرر على هذا الأساس وقام بتزويجها من زوجها الثانى "حسن النية "، فتمت الجريمة بناءً على هذا.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والد المتهمة عامل، والذى أقر أن ابنته كانت متزوجة منذ يناير 2018 ، إلا أنه فوجئ بها أنها تزوجت من آخر بتاريخ 29 أبريل 2019 رغم استمرارية العلاقة الزوجية مع زوجها الأول.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الزوج الأول والذي أقر بالتحقيقات أنه تزوج من المتهمة بتاريخ 7 يناير 2018 بموجب وثيقة الزواج رقم 12 / 862592 ، وأنه قام بتطليقها بتاريخ 13 يونيو 2019 بموجب شهادة طلاق رقم 5 قيد بسجل الأحوال المدنية رقم 217 بتاريخ 15 يونيو 2019، وأنه فوجئ أنها تزوجت بتاريخ 29 أبريل 2019، أي قبل طلاقها منه بشهرين كاملين.

وخلال التحقيقات استمعت النيابة العامة إلى أقوال موظف بنيابة الزيتون لشؤون الأسرة ومأذون شرعي، وأوضح أنه القائم على تزويج المتهمة على زوجها الثانى بتاريخ 29 أبريل 2019، بموجب وثيقة الزواج رقم 6 والمقيدة برقم 798 بتاريخ 20 مايو 2019، وذلك بأن حضرت المتهمة أمامه وقررت خلوها من الموانع الشرعية، و لم تقر بأن علاقتها الزوجية مع زوجها الأول ما زالت مستمرة.

من جانبها قررت النيابة العامة إحالة المتهمة لمحكمة الجنايات، بتهمة تزوير محرر رسمى، والجمع بين زوجين.



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