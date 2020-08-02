شاهد.. شيئ غريب يعلق في شعر أمريكية ويرفض الخروج منه!

حاولت شابة أمريكية جاهدة لإخراج شيء غريب علق في شعرها خلال تواجدها في حديقة منزلها حتى أنها اتصلت بحلاقة عبر تطبيق للمحادثة بالفيديو لمساعدتها على تحرير سنجاب صغير من شعرها المتشابك، والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تمكن من الدخول هناك؟

بدا الأمر في البداية مهمة مستحيلة حيث حاولت إحدى قريباتها إخراج السنجاب ولكنه كان يغير مكانه في كل مرة، وطلبت القريبة من الشابة "ريبيكا" الاستلقاء على الأرض لمحاولة تصفيف شعرها إلى الأعلى وشده وفقاً لنصيحة الحلاقة التي تابعت معها عملية تحرير السنجاب.

ولكن السنجاب أعجبه "عشه الجديد" ورفض مغادرته، إذ بقي يشد شعر "ريبيكا" رغم محاولة قريبتها سحبه بعيدا مرارا وتكرارا.

وحاولت قريبة ريبيكا وضع الأطراف الأمامية للسنجاب أرضا لتشجيعه على الجري بعيدا ولكنه رفض الابتعاد.

وفي الأخير، نجحت ريبيكا في سحب شعرها بعيدا بينما كانت قريبتها تحاول إبقاء السنجاب بعيدا ولكن هذا الأخير كان يحاول الرجوع إلى شعر ريبيكا.

بعد ابتعاد الشابة تجمد السنجاب مكانه ورفض الحركة وبدا وكأنه حزين، ولطرافة المشهد، حملته ريبيكا بين يديها محاولة مواساته ووضعته في مكان آمن في الحديقة.

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