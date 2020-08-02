انفجار نجم وتحوله إلى فراشة في الفضاء

المصدر: البيان الإلكتروني

رصد فلكيون في تشيلي صورة فقاعة غاز مذهلة على شكل فراشة في مجرة ​​درب التبانة بواسطة تلسكوب المرصد الجنوبي الأوروبي (ESO).

ويظهر في الصورة السديم الكوكبي المدهش ، المعروف باسم NGC 2899، يطفو عبر السماء في هذه الصورة البكر من تلسكوب ESO الكبير جدًا في تشيلي.

وينشأ السديم الكوكبي عندما تنغذ طاقة من نجم ليحرق وينفخ طبقاته الخارجية من الغاز في الفضاء، وبحسب صحيفة

"ديلي ميل" البريطانية، لم يلتقط العلماء صورة مماثلة لسديم كوكبي بمثل هذه التفاصيل من قبل حيث تظهر اللقطات حواف خارجية باهتة لقشرة غاز متوسعة تتوهج فوق نجوم الخلفية بحسب جريدة الوفد.

وتتكون الأجزاء الزرقاء والتي تأخذ شكل "الفراشة" ، التي تقع على بعد 6500 سنة ضوئية، من غاز الأكسجين، في حين أن المسحة الحمراء المحيطة على طول الحافة هي الهيدروجين.

وقال المكتب في بيان "لم يتم تصوير هذا الجسم من قبل بتفاصيل مذهلة مثل هذه، حتى الحواف الخارجية الباهتة للسديم الكوكبي تتوهج أكثر من النجوم المحيطة".

على الرغم من اسمها ، فإن السدم الكوكبية - قذائف الغاز والغبار التي تم طردها من نجم يحتضر - لا علاقة لها بالكواكب، ويتشكل السديم عندما تصل النجوم القديمة التي يصل وزنها إلى ستة أضعاف كتلة شمسنا إلى نهاية حياتها ، وتنهار ، وتنفجر قذائف الغاز المتوسعة ، الغنية بالعناصر الثقيلة.

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