«سالزبورغ» يتحدى «كورونا» بموسمه المئوي

المصدر: (سالزبورغ (النمسا) - د ب أ)

انطلق أكبر مهرجان موسيقي في العالم أمس في سالزبورغ بالنمسا بعدما قرر المنظمون أنهم لن يسمحوا لجائحة «كورنا» بتدمير الموسم المئوي.

غير أنه جرى خفض قائمة الإنتاج المسرحي الجديدة إلى عرضين أوبرا ومسرحية نظراً لأن الإغلاق وقيود السفر غيرا جدول بروفات مهرجان سالزبورغ تماماً.

وأول ما يعرض الصيف الجاري هو أوبرا «إليكترا» لريتشارد شتراوس. ويقوم كرزيشتوف فارليكوفسكي بإخراج هذا العمل الدرامي الذي يرجع للأدب اليوناني القديم القائم على الانتقام الأسري.

ويليه عرض عالمي من جانب النمساوي بيتر هاندكه المثير للجدل الحاصل على جائزة نوبل في الآداب اليوم الأحد.

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