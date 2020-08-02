المنصات الرقمية تتصدّر موسم عيد الأضحى السينمائي

المصدر: القاهرة - جنا حماد

يشهد موسم عيد الأضحى السينمائي ظاهرة جديدة تتمثل في عرض عدد من أفلام العيد على المنصات الرقمية، كبديل لدور العرض السينمائية التي تشهد تراجعاً في الإيرادات بفعل أزمة «كورونا».

ويعول صناع الأفلام الذين اتجهوا للمنصات الرقمية التي تعتمد على إتاحة الفيديو حسب الطلب باعتباره حلاً مضموناً لأزمة السينما الحالية، آملين تحقيق مكاسب من هذه الخطوة.

وتتجه الأنظار خلال موسم عيد الأضحى السينمائي، لفيلم «صاحب المقام» باعتباره سابقة تحدث المرة الأولى لعمل سينمائي مصري يعرض على منصة شاهد الرقمية، وهو فيلم من بطولة يسرا، وآسر ياسين، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، ريهام عبدالغفور ومن إخراج محمد العدل.

وأكد منتج العمل أحمد السبكي إن المنصات الرقمية حل مضمون حالياً أمام المنتجين، ولكن من الممكن طرح الأفلام في دور العرض خلال الفترة المقبلة، حال عودة الحياة للسينما وفتح دور العرض بشكل كامل أمام الجمهور.

وينضم لقائمة الأفلام المعروضة على المنصات الرقمية خلال موسم عيد الأضحى فيلم «الحارث» من بطولة أحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس، وعلي الطيب، وعمرو عبدالجليل، وأسماء جلال ومن إخراج محمد نادر.

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