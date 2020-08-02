منشار كهربائي وتسجيلات تفك لغز سرقة لوحة «الفتاة الحزينة»

المصدر: باريس - أ ف ب

بفضل منشار كهربائي دائري مسروق وتسجيلات كاميرات المراقبة وعمليات تنصّت هاتفي، إضافة إلى اعترافات بعض الموقوفين الثرثارين، أمكن حل لغز سرقة عمل فنّي «الفتاة الحزينة» لرسّام الشارع البريطاني بانكسي من مسرح باتاكلان الباريسي، وإعادة هذه القطعة من إيطاليا إلى فرنسا.

وشرح مصدر مطّلع أن العمل تركّز على تتبع بيانات حركة الاتصالات الهاتفية، ما مكّن المحققين من تحديد أرقام الهواتف التي كانت في المسرح ثم على المسار الذي اتبعته الشاحنة الصغيرة.

بعد نحو عام، أوقف عناصر الشرطة ثلاثة رجال يشتبه في ارتكابهم عملية سرقة في متجر للأدوات الحرفية، حصلت قبل أيام من سرقة باتاكلان. وبين المسروقات منشار كهربائي، تباهى أحد الموقوفين بأنه شارك في عملية سطو في باريس.

وقاد ذلك إلى إقامة رابط بين بينهم وسرقة «الفتاة الحزينة». وأدّت عملية تنصت إلى تحديد ثلاثة أشخاص تسلّموا المسروقات من اللصوص. وفي 10 يونيو، استعيدت اللوحة خلال عملية مشتركة مع الشرطة الإيطالية. وأثمرت الاستجوابات عن توقيف تسعة أشخاص في الأيام التالية في فرنسا.

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